Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme süreci tamamlanırken yarışmacılar için kritik bir akşam geride kaldı. 14 Kasım 2026 Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasındaki son isim de netleşti. Haftanın son mücadelesiyle birlikte yarışmacıların kaderini belirleyecek eleme gecesi öncesinde tüm adaylar belli oldu.