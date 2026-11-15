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Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 00:38
Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme süreci yaklaşırken yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta mücadele etti. Takım oyununda yaşanan rekabetin ardından dokunulmazlığı kazanan ekip ve eleme potasına giren yarışmacı da belli oldu. Peki, 14 Kasım 2026 MasterChef'te dokunulmazlık hangi takımın oldu?