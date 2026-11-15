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Giriş Tarihi: 15.11.2026 00:38

Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme süreci yaklaşırken yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta mücadele etti. Takım oyununda yaşanan rekabetin ardından dokunulmazlığı kazanan ekip ve eleme potasına giren yarışmacı da belli oldu. Peki, 14 Kasım 2026 MasterChef'te dokunulmazlık hangi takımın oldu?

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme süreci tamamlanırken yarışmacılar için kritik bir akşam geride kaldı. 14 Kasım 2026 Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasındaki son isim de netleşti. Haftanın son mücadelesiyle birlikte yarışmacıların kaderini belirleyecek eleme gecesi öncesinde tüm adaylar belli oldu.

Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım KIRMIZI takım oldu.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan isim AYŞE oldu.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme adayı ENES oldu.

Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!

ELEME ADAYLARI

NURTEN

BURÇİN

BAHAR

ENES

Masterchef eleme adayı kim oldu? 14 Kasım 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazananı!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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