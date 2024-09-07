Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Eylül 2024 Masterchef’te haftanın eleme adayları potada!

Masterchef son eleme adayı potaya giriyor. Tuzda balık tarifi ile yarışacak adaylar eleme potasına girmemek için en lezzetli tabaklarını sunmaya çalışıyor. Yarışma tarihinde ilk kez kadınlar erkekler diye ayrılan yarışmacılar oldukça renkli anları izleyenlere sundu. İşte, 7 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları...