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Giriş Tarihi: 07.09.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:23

Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Eylül 2024 Masterchef'te haftanın eleme adayları potada!

Masterchef eleme adayı 7 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm ile gündemde. Haftanın son adayı potaya giriyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef lezzetli tabakları buluyor. 2-1 mavi takımın üstlüğü ile tamamlanan haftada pota belirleniyor. Yarışmacılar tuzda balık ile yarışıyor. Peki; TV8 ile bu hafta Masterchef'te eleme adayları kimler, kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Eylül 2024 Masterchef’te haftanın eleme adayları potada!

Masterchef son eleme adayı potaya giriyor. Tuzda balık tarifi ile yarışacak adaylar eleme potasına girmemek için en lezzetli tabaklarını sunmaya çalışıyor. Yarışma tarihinde ilk kez kadınlar erkekler diye ayrılan yarışmacılar oldukça renkli anları izleyenlere sundu. İşte, 7 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları...

Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Eylül 2024 Masterchef’te haftanın eleme adayları potada!

TUZDA BALIK GÜNÜ!

Masterhef'te son eleme adayını belirleyecek yeni yarışmada yarışmacılar tuzda balık yaparak şeflere sunacaklar. Öncesinde potaya girenler balkondan arkadaşlarını izleyecek.

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Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Eylül 2024 Masterchef’te haftanın eleme adayları potada!

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Yarışmada en başarılı tabak henüz belirlenmedi.

Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Eylül 2024 Masterchef’te haftanın eleme adayları potada!

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te yeni eleme adayı henüz açıklanmadı.

Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Eylül 2024 Masterchef’te haftanın eleme adayları potada!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

  • NİGAR
  • BERİL
  • ALPER
  • MURATCAN
  • EDA
  • ZEYNEP
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