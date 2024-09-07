Giriş Tarihi: 07.09.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
19:23
Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 7 Eylül 2024 Masterchef'te haftanın eleme adayları potada!
Masterchef eleme adayı 7 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm ile gündemde. Haftanın son adayı potaya giriyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef lezzetli tabakları buluyor. 2-1 mavi takımın üstlüğü ile tamamlanan haftada pota belirleniyor. Yarışmacılar tuzda balık ile yarışıyor. Peki; TV8 ile bu hafta Masterchef'te eleme adayları kimler, kim kazandı? İşte, ayrıntılar...