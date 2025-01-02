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Haberler Yaşam MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak, canlı yayın hangi gün?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:16

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak, canlı yayın hangi gün?

Masterchef Türkiye finali için geri sayım başladı. Son 4 yarışmacının belli olmasının ardından araya giren yarışma için Masterchef final tarihi sorgulanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir kişi şampiyon olacak ve kupayı kaldıracak. Eda, Semih, Onur ve Kerem'in yer aldığı son dört için mücadeleler bekleniyor. MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak? İşte final tarihi

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak, canlı yayın hangi gün?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Masterchef Türkiye'de bu sezonun finali için bekleyiş başladı. Yılbaşı arası veren programda son dörde Semih, Eda, Kerem ve Onur'un kalmasıyla büyük final bekleniyor. Peki MasterChef Türkiye 2024 finali ne zaman?

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak, canlı yayın hangi gün?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2024 FİNALİ NE ZAMAN?
9 Ocak'ta ilk finalist 10 Ocak'ta ikinci finalist belli olacak.

MasterChef Türkiye final tarihi 11 Ocak 2025 Cumartesi olarak açıklandı..

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MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak, canlı yayın hangi gün?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek. İlk finalist 9 Ocak'ta ikinci finalist ise 10 Ocak'ta belli olacak.

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak, canlı yayın hangi gün?

MASTERCHEF'TE FİNAL MÜCADELESİ VERENLER
Eda
Kerem
Onur
Semih

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak, canlı yayın hangi gün?

MASTERCHEF GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Geçtiğimiz sene All Star formatıyla oynan yarışmada Tahsin Küçük ve Esra Tokelli finale kalmış, Esra Tokelli şampiyon olmuştu.

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