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MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak, canlı yayın hangi gün?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:16
Masterchef Türkiye finali için geri sayım başladı. Son 4 yarışmacının belli olmasının ardından araya giren yarışma için Masterchef final tarihi sorgulanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir kişi şampiyon olacak ve kupayı kaldıracak. Eda, Semih, Onur ve Kerem'in yer aldığı son dört için mücadeleler bekleniyor. MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak? İşte final tarihi