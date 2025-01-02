MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2024: MasterChef Türkiye 2024 bitti mi, şampiyon ne zaman açıklanacak, canlı yayın hangi gün?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Masterchef Türkiye'de bu sezonun finali için bekleyiş başladı. Yılbaşı arası veren programda son dörde Semih, Eda, Kerem ve Onur'un kalmasıyla büyük final bekleniyor. Peki MasterChef Türkiye 2024 finali ne zaman?