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Giriş Tarihi: 26.08.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 22:03

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Ağustos Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

Masterchef kaptanlık oyunu bu akşam gerçekleşiyor. Mavi takım kaptanlığını kazanmak isteyen yarışmacılar tezgah başına geçti. Yeni bölümde kaptanlık oyununda yarışmacılar en güzel 'Tiramisu'yu yapmak için mücadele edecek. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkayan ve Somer Sivrioğlu şeflerin tadımıyla en başarılı tabak mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçecek. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, hangi isim mavi takım kaptanı oldu? İşte, mavi takım kaptanı

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Ağustos Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

Masterchef yarışmasında dün gerçekleşen elemenin ardından yeni hafta başlıyor. Dün Ümmühan'ın elenmesiyle yedeklerden dahil olan isim Akın oldu. 26 Ağustos Pazartesi bölümünde mavi takım kaptanlığı için yarışılıyor. Peki, Masterchef kim kaptan oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Ağustos Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu gerçekleşiyor.Yarışmacılar Danilo Şef'in özel tarifi olan tiramisuyu en güzel şekilde yaparak mavi takım kaptanı oluyor. Mavi takım kaptanı karşısına rakip olarak kırmızı takım kaptanını seçecek. Kaptanlar henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Ağustos Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Ağustos Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MASTERCHEF TAKIMLAR

Masterchef yeni hafta takımları henüz oluşturulmadı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandığında yer vereceğiz.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Ağustos Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadrosuna giren isim iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Akın yedeklerden ana kadroya girerek 3. önlüğün sahibi oldu.

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