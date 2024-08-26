Giriş Tarihi: 26.08.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
22:03
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Ağustos Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?
Masterchef kaptanlık oyunu bu akşam gerçekleşiyor. Mavi takım kaptanlığını kazanmak isteyen yarışmacılar tezgah başına geçti. Yeni bölümde kaptanlık oyununda yarışmacılar en güzel 'Tiramisu'yu yapmak için mücadele edecek. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkayan ve Somer Sivrioğlu şeflerin tadımıyla en başarılı tabak mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçecek. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, hangi isim mavi takım kaptanı oldu? İşte, mavi takım kaptanı