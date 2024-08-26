MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Ağustos Masterchef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu gerçekleşiyor.Yarışmacılar Danilo Şef'in özel tarifi olan tiramisuyu en güzel şekilde yaparak mavi takım kaptanı oluyor. Mavi takım kaptanı karşısına rakip olarak kırmızı takım kaptanını seçecek. Kaptanlar henüz belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.