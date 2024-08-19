Giriş Tarihi: 19.08.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 18 Ağustos Pazar MasterChef'e kim veda etti, hangi yarışmacı? İzleyenleri şok etti!
MasterChef'de eleme heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonun ikinci elemesinde yarışmaya veda edecek isim kim olacak merak ediliyor. Şefler ilk etapta adaylardan asma yaprağından yaratıcı yemekler yapmasını istedi. Masterchef'de eleme gününde yarışmada kalmak için büyük bir mücadele veriliyor. Peki, 18 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? İşte, Masterchef'de elenen yarışmacı!