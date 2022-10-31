MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarından Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan son bölümünde 2 aşamalı kritik eleme oyunu oynandı. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimlerinde potaya giren Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay arasından biri başarısız olarak MasterChef'te elenen isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada bu hafta MasterChefte elenen yarışmacı kim oldu öğrenmek isteyenler detayları "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (30 EKİM)

TV8 ile merak konusu olan 30 Ekim bu hafta Masterchef'te kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar şöyle;