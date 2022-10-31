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Haberler Yaşam MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Ekim 2022 MasterChef kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? BEKLENMEDİK ELEME, İZLEYENLER ŞOKE OLDU
Giriş Tarihi: 31.10.2022 01:27 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 01:27

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Ekim 2022 MasterChef kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? BEKLENMEDİK ELEME, İZLEYENLER ŞOKE OLDU

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı oylamaları sonucunda eleme adayı seçilen Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenerek bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. 30 Ekim 2022 Pazar günü TV8'de Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef son bölümde Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay arasından elenen kim oldu öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile 30 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Ekim 2022 MasterChef kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? BEKLENMEDİK ELEME, İZLEYENLER ŞOKE OLDU

MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarından Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan son bölümünde 2 aşamalı kritik eleme oyunu oynandı. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimlerinde potaya giren Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay arasından biri başarısız olarak MasterChef'te elenen isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada bu hafta MasterChefte elenen yarışmacı kim oldu öğrenmek isteyenler detayları "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (30 EKİM)

TV8 ile merak konusu olan 30 Ekim bu hafta Masterchef'te kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar şöyle;

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Ekim 2022 MasterChef kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? BEKLENMEDİK ELEME, İZLEYENLER ŞOKE OLDU

Acun Ilıcalı yapımcılığında 30 Ekim 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay arasından birisi yapılan 2 aşamalı eleme oyununda başarısız olarak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleriyle elenerek yarışmaya veda etti.

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Ekim 2022 MasterChef kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? BEKLENMEDİK ELEME, İZLEYENLER ŞOKE OLDU

TV8'de yayınlanan uzun soluklu yarışmada bugün oynanan kritik eleme oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde 2 aşamalı kritik eleme oyunun ilk etabında en başarılı yemeği hazırlayan 3 yarışmacı potadan çıkarak bu hafta elenmekten kurtuldu.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Ekim 2022 MasterChef kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? BEKLENMEDİK ELEME, İZLEYENLER ŞOKE OLDU

Kritik eleme oyununda kozlarını paylaşan eleme adayları Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay, jüri şefler tarafından verilen ana ürünle verilen süre içerisinde yemeklerini hazırladı ve tadım değerlendirmesi için Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 30 Ekim 2022 MasterChef kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? BEKLENMEDİK ELEME, İZLEYENLER ŞOKE OLDU

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  1. TAYFUN
  2. YAĞIZ
  3. METİN
  4. BURAK KAYA
  5. BÜŞRA
  6. SERPİLAY
SON DAKİKA