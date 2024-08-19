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Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:02

MASTERCHEF KİM ELENDİ,VEDA ETTİ? Şaşırtan isim! 18 Ağustos Pazar MasterChef'e hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef'de eleme heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonun ikinci elemesinde yarışmaya veda edecek isim kim olacak merak ediliyor. Şefler ilk etapta adaylardan asma yaprağından yaratıcı yemekler yapmasını istedi. Masterchef'de eleme gününde yarışmada kalmak için büyük bir mücadele veriliyor. Peki, 18 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? İşte, Masterchef'de elenen yarışmacı!

MASTERCHEF KİM ELENDİ,VEDA ETTİ? Şaşırtan isim! 18 Ağustos Pazar MasterChef’e hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef eleme gecesinde bir isim yarışmaya ve hayallerine veda eden isim olacak. Yeni sezonu hız kesmeden devam eden Masterchef Türkiye için eleme adayları yarışıyor. Şeflerin tadım yaparak en iyi tabağı seçtiği gecede, en kötü tabak yarışmaya veda eden isim olacak. Peki, MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? İşte, 18 Ağustos Pazar MasterChef elenen yarışmacı…

MASTERCHEF KİM ELENDİ,VEDA ETTİ? Şaşırtan isim! 18 Ağustos Pazar MasterChef’e hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarısız tabağı yapan Ümmühan haftanın son eleme adayı oldu.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ,VEDA ETTİ? Şaşırtan isim! 18 Ağustos Pazar MasterChef’e hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kerem

Kaan

Deniz

Emre

Ezgi

Zeynep

MASTERCHEF KİM ELENDİ,VEDA ETTİ? Şaşırtan isim! 18 Ağustos Pazar MasterChef’e hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te son ikiye kalan isim Deniz ve Kerem oldu.

İkili arasında elenen isim Deniz oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ,VEDA ETTİ? Şaşırtan isim! 18 Ağustos Pazar MasterChef’e hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

Bera

Huriye

Bartu

Şeyhmus

Yudum

Enes

Akın

Ensar

Sercan

Beyza Nur

Adel

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