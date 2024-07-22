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MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef'te 10. önlük sahibini buluyor!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
23:05
MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef'te 10. önlük sahibini buluyor!
MaterChef'de önlük yarışı devam ediyor. Ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar önlüğü almak için bugün aşure yapacak. İki etaptan oluşan turda finale çıkan isim 10. Önlüğü almaya hak kazanacak ve ana kadroya dahil olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz 2024 MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?