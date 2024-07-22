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Haberler Yaşam MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef'te 10. önlük sahibini buluyor!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 23:05

MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef'te 10. önlük sahibini buluyor!

MaterChef'de önlük yarışı devam ediyor. Ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar önlüğü almak için bugün aşure yapacak. İki etaptan oluşan turda finale çıkan isim 10. Önlüğü almaya hak kazanacak ve ana kadroya dahil olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz 2024 MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef’te 10. önlük sahibini buluyor!

MasterChef ana kadro şekilleniyor. 10. Önlük bu akşamki yarış sonunda sahibini bulacak. Son bölümde 9. Önlük sahibini bulmuş ve kazanan isim Ayşe olmuştu. Birbirinden farklı lezzetlerle şeflerden geçer notu almak isteyen yarışmacılar ana kadro için MasterChef'de mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? İşte, 22 Temmuz 2024 MasterChef'te 10. önlük sahibi...

MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef’te 10. önlük sahibini buluyor!

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan aşure yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 10. önlüğün sahibi olacak.

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MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef’te 10. önlük sahibini buluyor!

MASTERCHEF 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te kıyasıya yarış devam ediyor. 9. önlüğün sahibi Ayşe oldu.

MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef’te 10. önlük sahibini buluyor!

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

  1. Zeynep
  2. Hakan
  3. Onur
  4. Ümmühan
  5. Deniz
  6. Çağlar
  7. Serhat
  8. Alper
  9. Ayşe
MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef’te 10. önlük sahibini buluyor!

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

  • Bera
  • Huriye
  • Bartu
  • Şeyhmus
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