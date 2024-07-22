MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? 22 Temmuz 2024 MasterChef’te 10. önlük sahibini buluyor!

MasterChef ana kadro şekilleniyor. 10. Önlük bu akşamki yarış sonunda sahibini bulacak. Son bölümde 9. Önlük sahibini bulmuş ve kazanan isim Ayşe olmuştu. Birbirinden farklı lezzetlerle şeflerden geçer notu almak isteyen yarışmacılar ana kadro için MasterChef'de mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı, 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi? İşte, 22 Temmuz 2024 MasterChef'te 10. önlük sahibi...