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MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 00:22
MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan belli oldu!
MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada kırmızı ve mavi takım, 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırlamak üzere mutfağa girdi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından kazanan takım ve ödül belli oldu. 13 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül neydi? İşte gecenin sonuçları...