MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kazanan belli oldu!

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım, 112 Acil Sağlık çalışanları için mutfağa girdi. Özel konsept kapsamında yemeklerini hazırlayan yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesiyle ödül mücadelesini tamamladı. Gecenin sonunda kazanan takım ve ödülün sonucu belli oldu.