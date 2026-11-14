Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 00:22

MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan belli oldu!

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada kırmızı ve mavi takım, 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırlamak üzere mutfağa girdi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından kazanan takım ve ödül belli oldu. 13 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül neydi? İşte gecenin sonuçları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kazanan belli oldu!

MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım, 112 Acil Sağlık çalışanları için mutfağa girdi. Özel konsept kapsamında yemeklerini hazırlayan yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesiyle ödül mücadelesini tamamladı. Gecenin sonunda kazanan takım ve ödülün sonucu belli oldu.

MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kazanan belli oldu!

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

En iyi menüyü yapan kırmızı takım ödül oyununu kazanan oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kazanan belli oldu!

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bölümün ikinci aşamasında kırmızı takım üyeleri kendi aralarında mücadele etti. Bilgi yarışması formatında gerçekleştirilen etapta en yüksek puana ulaşan Tolgahan, büyük ödülü kazandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kazanan belli oldu!

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de 10-14 Kasım haftasının şu ana kadar belli olan eleme adayları şöyle:

1. Nurten

2. Burçin

3. Bahar

MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kazanan belli oldu!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
MasterChef kim kazandı? 13 Kasım MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kazanan belli oldu!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA