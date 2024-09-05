Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Manisa yemekleri günü! TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları

Masterchef kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı 5 Eylül tarihli yeni bölüm ile sorgulanıyor. Manisa yöresel yemeklerini sunacak takımlar kazanmak için ellerinden geleni yapacak. 4 isim potaya girerken kalan adaylar son yarışla ortaya çıkıyor. İlk kez şehir dışında yarışacak takımların heyecanı dorukta. İşte, Masterchef eleme adayları...