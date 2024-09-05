Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 20:25 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:25

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Manisa yemekleri günü! TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları

MasterChef Türkiye Manisa'da! Kebap başta olmak üzere şehrin yöresel yemeklerini sunacak yarışmacılar Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in haricinde misafirleri de ağırlayacak. Kadın ve erkek takımlarının birer galibiyeti bulunurken haftanın son dokunulmazlığı oynanıyor. Masterchef eleme adayı izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki; TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef kim kazandıi hangi takım, mavi mi kırmızı mı? İşte, ayrıntılar...

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Manisa yemekleri günü! TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları

Masterchef kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı 5 Eylül tarihli yeni bölüm ile sorgulanıyor. Manisa yöresel yemeklerini sunacak takımlar kazanmak için ellerinden geleni yapacak. 4 isim potaya girerken kalan adaylar son yarışla ortaya çıkıyor. İlk kez şehir dışında yarışacak takımların heyecanı dorukta. İşte, Masterchef eleme adayları...

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Manisa yemekleri günü! TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları

MASTERCHEF MANİSA'DA!

Masterchef 5 Eylül Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümde Manisa'da yarışıyor. Ezgi ve Kaan'ın kaptanlığında yarışan takımların birer galibiyeti bulunuyor.

Bu yarışı kazanan haftanın galibi olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Manisa yemekleri günü! TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Yarışmada kazanan takım henüz belli olmadı.

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Manisa yemekleri günü! TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te yeni eleme adayı henüz belirlenmedi.

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Manisa yemekleri günü! TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

  • NİGAR
  • BERİL
  • ALPER
  • MURATCAN
SON DAKİKA