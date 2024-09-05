Giriş Tarihi: 05.09.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
20:25
Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Manisa yemekleri günü! TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları
MasterChef Türkiye Manisa'da! Kebap başta olmak üzere şehrin yöresel yemeklerini sunacak yarışmacılar Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in haricinde misafirleri de ağırlayacak. Kadın ve erkek takımlarının birer galibiyeti bulunurken haftanın son dokunulmazlığı oynanıyor. Masterchef eleme adayı izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki; TV8 ile 5 Eylül 2024 Masterchef kim kazandıi hangi takım, mavi mi kırmızı mı? İşte, ayrıntılar...