Giriş Tarihi: 08.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
19:18
Masterchef kim kazandı, kırmızı mı mavi mi? TV8 ile 8 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Masterchef son bölüm takip ediliyor. Geçtiğimiz gün laz böreği yapan yarışmacılar arasından kazananlar ve potaya girenler belli oldu. Şimdi sırada haftanın 3. oyunu var. Bu kez takımlar İspanya lezzetlerini sunmaya çalışıyor. Yarışmanın takipçileri 8 Ağustos Masterchef kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef kazananı belirliyor. Peki; TV8 ile Masterchef eleme adayı kim oldu, potada kimler var, hangi takım kazandı?