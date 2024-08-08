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Giriş Tarihi: 08.08.2024 19:17 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:18

Masterchef kim kazandı, kırmızı mı mavi mi? TV8 ile 8 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef son bölüm takip ediliyor. Geçtiğimiz gün laz böreği yapan yarışmacılar arasından kazananlar ve potaya girenler belli oldu. Şimdi sırada haftanın 3. oyunu var. Bu kez takımlar İspanya lezzetlerini sunmaya çalışıyor. Yarışmanın takipçileri 8 Ağustos Masterchef kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef kazananı belirliyor. Peki; TV8 ile Masterchef eleme adayı kim oldu, potada kimler var, hangi takım kazandı?

Masterchef kim kazandı, kırmızı mı mavi mi? TV8 ile 8 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef kim kazandı 8 Ağustos tarihli bölümle araştırılıyor. Emre ve Ayşe'nin kaptanlığında oluşan iki takım haftanın son takım yarışında İspanya lezzetlerini deneyecek. Şefler, tariflerin püf noktalarını yarışmacılar ile paylaşacak. Böylece MasterChef eleme adayları ortaya çıkacak. Peki; Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef kim kazandı, kırmızı mı mavi mi? TV8 ile 8 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF'TE BİR KIRMIZI BİR MAVİ GALİBİYETİ VAR!

Haftanın ilk oyununa Ege mezeleri yapmak için çıkan takımlardan kazanan mavi oldu. İkinci oyunda laz böreği yapan takımlarda ise kazanan kırmızı takım oldu.

Bugünkü oyunla eşitlik bozuluyor.

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Masterchef kim kazandı, kırmızı mı mavi mi? TV8 ile 8 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

8 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef yeni bölümde yarışmacılar İspanya'ya ait lezzetleri yapmak için yarışıyor. En lezzetli tabağı Mehmet, Danilo ve Somer Şef belirliyor.

Kazanan takım henüz belli olmadı.

Masterchef kim kazandı, kırmızı mı mavi mi? TV8 ile 8 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Henüz potaya giren adaylar belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Masterchef kim kazandı, kırmızı mı mavi mi? TV8 ile 8 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1. SERHAT

2. DENİZ

3. BEYZA

4. MURATCAN

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