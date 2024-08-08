Masterchef kim kazandı, kırmızı mı mavi mi? TV8 ile 8 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef kim kazandı 8 Ağustos tarihli bölümle araştırılıyor. Emre ve Ayşe'nin kaptanlığında oluşan iki takım haftanın son takım yarışında İspanya lezzetlerini deneyecek. Şefler, tariflerin püf noktalarını yarışmacılar ile paylaşacak. Böylece MasterChef eleme adayları ortaya çıkacak. Peki; Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?