Giriş Tarihi: 06.09.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
19:03
Masterchef kim kazandı? Kadro yarışı! TV8 ile 6 Eylül 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim olacak?
Masterchef kim kazandı 6 Eylül tarihli bölümle birlikte sorgulanmaya başladı. Takımların yarışı tamamlanırken 2-1 skorla bu hafta mavi takım total galibiyeti elde etti. Kadınlar ve erkekler olarak ayrılan iki takım yarışma tarihinde bir ilki yaşıyor. Bugün ise yedeklerden ana kadroya dahil olacak yarışmacı belirleniyor. Peki; TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? İşte, detaylar...