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Giriş Tarihi: 06.09.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:03

Masterchef kim kazandı? Kadro yarışı! TV8 ile 6 Eylül 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim olacak?

Masterchef kim kazandı 6 Eylül tarihli bölümle birlikte sorgulanmaya başladı. Takımların yarışı tamamlanırken 2-1 skorla bu hafta mavi takım total galibiyeti elde etti. Kadınlar ve erkekler olarak ayrılan iki takım yarışma tarihinde bir ilki yaşıyor. Bugün ise yedeklerden ana kadroya dahil olacak yarışmacı belirleniyor. Peki; TV8 ile Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? İşte, detaylar...

Masterchef kim kazandı? Kadro yarışı! TV8 ile 6 Eylül 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim olacak?

Masterchef ana kadroya giren yarışmacı gündemdeki yerini aldı. Haftanın dokunulmazlık oyunları oynanırken eleme öncesi yedeklerden ana takım yarışmacısı belirleniyor. Pota yavaş yavaş şekillenirken erkeklerin bulunduğu mavi takım haftanın kazananı durumunda. Peki; 6 Eylül Masterchef'te kim kazandı?

Masterchef kim kazandı? Kadro yarışı! TV8 ile 6 Eylül 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim olacak?

MASTERCHEF'TE SKOR 2-1!

Kadınlar ve erkekler olarak ayrılan kırmızı ve mavi takımda 2-1 mavinin üstünlüğü var. Son olarak Manisa'ya konuk olan iki takımdan kazanan mavi oldu ve kırmızı takımı potaya gönderdi.

İşte, haftanın eleme adayları:

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Masterchef kim kazandı? Kadro yarışı! TV8 ile 6 Eylül 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim olacak?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

  • NİGAR
  • BERİL
  • ALPER
  • MURATCAN
  • EDA
  • ZEYNEP
Masterchef kim kazandı? Kadro yarışı! TV8 ile 6 Eylül 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim olacak?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Henüz ana kadroya giren yarışmacı belli olmadı.

Masterchef kim kazandı? Kadro yarışı! TV8 ile 6 Eylül 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim olacak?

MAVİ TAKIM:

KAAN (K)

AKIN

ALPER

KEREM

HAKAN

ONUR

SEMİH

EMRE

NEVZAT

MURATCAN

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