Masterchef kim kazandı? Kadro yarışı! TV8 ile 6 Eylül 2024 Masterchef ana kadroya giren yarışmacı kim olacak?

MASTERCHEF'TE SKOR 2-1!

Kadınlar ve erkekler olarak ayrılan kırmızı ve mavi takımda 2-1 mavinin üstünlüğü var. Son olarak Manisa'ya konuk olan iki takımdan kazanan mavi oldu ve kırmızı takımı potaya gönderdi.

İşte, haftanın eleme adayları: