Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 17.08.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 16:55

MASTERCHEF KİŞ TARİFİ 2024 | Fransız usulü Kiş nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

Masterchef kiş tarifi 2024 sezonunda sorgulanmaya başladı. Fransız usulü yemekte birçok çeşit bulunuyor. Pırasalı, patlıcanlı, lorlu gibi pek çok çeşidi olan kişi mutfaklarında denemek isteyenler yeni bölümün ardından araştırmalara hız kazandırdı. Peki; kiş nasıl yapılır? İşte kiş tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

MASTERCHEF KİŞ TARİFİ 2024 | Fransız usulü Kiş nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

Kiş tarifi, malzemeleri ve püf noktaları gündemdeki yerini aldı. Bugün ekranlara gelen Masterchef bölümünde yarışmacılar potaya girmemek adına Fransız usulü Kiş yapmaya çalışacak. Tarifin detayları şefler tarafından aktarılacak. Peki; kiş nasıl yapılır? İşte o tarif!

MASTERCHEF KİŞ TARİFİ 2024 | Fransız usulü Kiş nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

MASTERCHEF KİŞ TARİFİ

Kişin birçok çeşidi bulunuyor. İşte, taze soğanlı peynirli ve patlıacanlı domastesli kiş tarifi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MASTERCHEF KİŞ TARİFİ 2024 | Fransız usulü Kiş nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

TAZE SOĞANLI PEYNİRLİ KİŞ MALZEMELERİ

-4 çorba kaşığı tereyağı
-1 adet yumurta
-2 çorba kaşığı süt
-Bir buçuk su bardağı un
-Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Harç için:
-Bir buçuk su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
-Bir buçuk su bardağı beyaz peynir
-2 adet yumurta
-5-6 dal taze soğan
-2 çorba kaşığı sıvıyağ
-1 çay bardağı krema

Süslemek için:
-Kıyılmış kırmızı biber
-Taze soğan

MASTERCHEF KİŞ TARİFİ 2024 | Fransız usulü Kiş nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

TAZE SOĞANLI PEYNİRLİ KİŞ YAPILIŞI:

Tereyağı, yumurta ve sütü karıştırın. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozunu harmanlayıp, tereyağlı karışıma ilave edin. İyice yoğurup, buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin.

Harç için peynirleri karıştırıp, 1 adet yumurta ekleyin. Kıyılmış soğanı sıvıyağda soteleyip, peynirli karışıma ilave edin. Tart hamurunu, elinizle kullanacağınız kalıp ebadında açın. Kenarlarını da kaplayacak şekilde kalıba yerleştirip, ortasına peynirli karışımı yayın.

Ayrı bir yerde kalan 1 adet yumurta ve kremayı çırpın. Kişin üzerine gezdirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 45 dakika pişirin. Kıyılmış kırmızı biber ve taze soğanla süsleyip, ılık olarak servis yapın.

Afiyet olsun..

MASTERCHEF KİŞ TARİFİ 2024 | Fransız usulü Kiş nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

PATLICANLI DOMATESLİ KİŞ MALZEMELERİ

-100 gram tereyağı
-1 adet yumurta
-2 su bardağı un
-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:
-3 adet patlıcan
-2 adet domates
-1 su bardağı su
-2 adet yumurta
-1 paket krema
-1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
-7 adet kiraz domates
-4 dal kekik
-1 çay kaşığı tuz

PATLICANLI DOMATESLİ KİŞ YAPILIŞI

Tereyağı, yumurta, un ve tuzu iyice yoğurup, sert bir hamur elde edin. Hamuru, elinizle bastırarak orta boy bir tart kalıbına yerleştirin. Üzerine çatal yardımıyla delikler açıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif renk değiştirene dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

Üzeri için alacalı soyulup küp doğranmış patlıcan, rendelenmiş domates, su ve tuzu tencereye alıp pişirin. Kekik ekleyip ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Ayrı bir yerde yumurta ve kremayı çırpıp, patlıcanlı karışımla harmanlayın.

Tuzunu ayarlayıp, parmesan peyniri ekleyin. Karışımı tartın üzerine dökün. Kiraz domates yerleştirip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun..

SON DAKİKA