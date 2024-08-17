MASTERCHEF KİŞ TARİFİ 2024 | Fransız usulü Kiş nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

PATLICANLI DOMATESLİ KİŞ MALZEMELERİ

-100 gram tereyağı

-1 adet yumurta

-2 su bardağı un

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-3 adet patlıcan

-2 adet domates

-1 su bardağı su

-2 adet yumurta

-1 paket krema

-1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

-7 adet kiraz domates

-4 dal kekik

-1 çay kaşığı tuz

PATLICANLI DOMATESLİ KİŞ YAPILIŞI

Tereyağı, yumurta, un ve tuzu iyice yoğurup, sert bir hamur elde edin. Hamuru, elinizle bastırarak orta boy bir tart kalıbına yerleştirin. Üzerine çatal yardımıyla delikler açıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif renk değiştirene dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

Üzeri için alacalı soyulup küp doğranmış patlıcan, rendelenmiş domates, su ve tuzu tencereye alıp pişirin. Kekik ekleyip ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Ayrı bir yerde yumurta ve kremayı çırpıp, patlıcanlı karışımla harmanlayın.

Tuzunu ayarlayıp, parmesan peyniri ekleyin. Karışımı tartın üzerine dökün. Kiraz domates yerleştirip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun..