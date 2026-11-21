MasterChef Türkiye'de haftanın son takım mücadelesinin ardından yarışmacılar bu kez ödül oyunu için tezgah başına geçti. Gecenin sonunda hem ödülün sahibi hem de eleme potasına giren dördüncü yarışmacı belli oldu. Böylece haftanın eleme adayları tamamlanırken gözler bir sonraki aşamaya çevrildi.