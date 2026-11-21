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MasterChef ödül oyununu kim kazandı, 4. eleme adayı kim oldu? 20 Kasım MasterChef eleme potası ve kazanan takım
Giriş Tarihi: 21.11.2026 00:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 00:32
MasterChef ödül oyununu kim kazandı, 4. eleme adayı kim oldu? 20 Kasım MasterChef eleme potası ve kazanan takım
MasterChef Türkiye'de haftanın yeni bölümünde hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesiyle gecenin kazananı belirlendi. Peki, 20 Kasım MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu? İşte bugünkü mücadelenin ardından şekillenen MasterChef eleme potası ve kazanan takım.