MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef Türkiye şampiyonu Eren mi Hasan mı olacak? 13 Ocak 2022

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Finale sayılı saatler kala "MasterChef şampiyonu kim oldu?" sorusuna yanıt aranırken bilindiği üzere finale adını yazdıran ilk kişi Eren, ikinci finalist ise Hasan olmuştu ve Tahsin yarışmaya veda etmişti. Şimdi her iki yarışmacı da birinci olabilmek adına en güzel ve leziz yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sunacaklar. Heyecanın dorukta olduğu MasterChef şampiyonu Hasan mı yoksa ilk finalist olan Eren mi olacak? İşte MasterChef şampiyonluğuna giden süreç!