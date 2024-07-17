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MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
23:05
MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde yedekler belli oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan ve Deniz ilk grupta ana kadroya girmeyi başarmıştı. Kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacılar bu akşam şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, MasterChef Türkiye 2024 yedeklere kim girdi? İşte 17 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya yedeklerden giren yarışmacı ve merak edilenler…