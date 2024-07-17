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Haberler Yaşam MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 23:05

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde yedekler belli oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan ve Deniz ilk grupta ana kadroya girmeyi başarmıştı. Kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacılar bu akşam şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, MasterChef Türkiye 2024 yedeklere kim girdi? İşte 17 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya yedeklerden giren yarışmacı ve merak edilenler…

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye final turu hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar yedeklerden girmek için elinden geleni yapıyor. Bugün en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı MasterChef Türkiye kadrosuna yedeklerden katılmaya hak kazanacak. Peki, 17 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 yedeklere kim girdi, hangi isim? İşte detaylar…

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 5 yarışmacı belli oldu. Yeni bölümde ana kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacı iki etaplı oyunun sonucunda şefler tarafından açıklanacak.

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MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Zeynep

Hakan

Onur

Ümmühan

Deniz

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?
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MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?
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