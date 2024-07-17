MASTERCHEF TÜRKİYE İLK YEDEK YARIŞMACI | 17 Temmuz 2024 MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu, yedek kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye final turu hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar yedeklerden girmek için elinden geleni yapıyor. Bugün en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı MasterChef Türkiye kadrosuna yedeklerden katılmaya hak kazanacak. Peki, 17 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 yedeklere kim girdi, hangi isim? İşte detaylar…