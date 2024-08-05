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Giriş Tarihi: 05.08.2024 00:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 00:08

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ? 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek programı MasterChef 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda ana kadroda yarışacak 20 ismin belirlenmesinin ardından 4 Ağustos 2024 tarihli son bölümde 4 yarışmacıdan ikisi yedeklere girerken ikisi ise hayallerine veda edecek. MasterChef 2024'te ana kadroda elenen isimlerin yerine gelecek son yedek isimler belli oluyor. Peki, MasterChef yedeklere giren yarışmacılar kimler oldu? 4 Ağustos 2024 MasterChef Türkiye yedek kadroya kim girdi? İşte detaylar...

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ? 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?

TV8 ekranlarında Somer, Danilo ve Mehmet şefin sunumuyla ekrana gelen MasterChef 2024 ana kadro yarışmacıları tamamlandı. 4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde, dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirleniyor. Masterchef ana kadroya dahil olabilme şansını yedeklere girerek devam ettirmek isteyen yarışmacıların mücadelesi nefesleri kesiyor. Peki, 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacı kim oldu, bu akşam kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye yedekler ve ana kadro yarışmacıları...

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ? 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında Somer, Danilo ve Mehmet şefin sunumuyla ekrana gelen MasterChef 2024 ana kadro yarışmacıları tamamlandı. 4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde, dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirleniyor.

Dördüncü gruptan yedeklere giren isimler SERCAN, BEYZANUR ve ADEL yedeklerden yarışmaya girmeye hak kazandı.

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MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ? 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ? 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?

MASTERCHEF YEDEKLER

İlk gruptan yedeklere giren yarışmacılar BERA, HURİYE ve BARTU oldu.

İkinci gruptan yedeklere giren isimler ise YUDUM ve ŞİRİN oldu.

Üçüncü gruptan giren isimler ERİM, ENSAR ve ZÜBEYDE oldu.

Dördüncü gruptan yedeklere giren isimler SERCAN, BEYZANUR ve ADEL oldu.

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ? 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?
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