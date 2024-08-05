MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ? 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?

TV8 ekranlarında Somer, Danilo ve Mehmet şefin sunumuyla ekrana gelen MasterChef 2024 ana kadro yarışmacıları tamamlandı. 4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde, dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirleniyor. Masterchef ana kadroya dahil olabilme şansını yedeklere girerek devam ettirmek isteyen yarışmacıların mücadelesi nefesleri kesiyor. Peki, 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacı kim oldu, bu akşam kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye yedekler ve ana kadro yarışmacıları...