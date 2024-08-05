Giriş Tarihi: 05.08.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
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MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ? 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek programı MasterChef 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda ana kadroda yarışacak 20 ismin belirlenmesinin ardından 4 Ağustos 2024 tarihli son bölümde 4 yarışmacıdan ikisi yedeklere girerken ikisi ise hayallerine veda edecek. MasterChef 2024'te ana kadroda elenen isimlerin yerine gelecek son yedek isimler belli oluyor. Peki, MasterChef yedeklere giren yarışmacılar kimler oldu? 4 Ağustos 2024 MasterChef Türkiye yedek kadroya kim girdi? İşte detaylar...