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Haberler Yaşam MASTERCHEF'TE FİNAL HEYECANI: Şampiyon belli oluyor! 2025 MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:56

MASTERCHEF'TE FİNAL HEYECANI: Şampiyon belli oluyor! 2025 MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu finali için geri sayım başladı! Aylar süren zorlu mücadelelerin ardından, izleyiciler büyük bir heyecanla bu yılın şampiyonunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, final öncesi gerilim doruğa ulaştı. Son olarak 30 Aralık'ta yayınlanan bölümle ekranlara gelen program, büyük finale doğru nefesleri kesiyor. Peki, MasterChef Türkiye'nin bu yılki şampiyonu hangi tarihte belli olacak, büyük final ne zaman?

MASTERCHEF’TE FİNAL HEYECANI: Şampiyon belli oluyor! 2025 MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte?

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Büyük finale adım adım yaklaşılırken, yarışmacılar son kez mutfakta hünerlerini sergileyerek şampiyonluk için mücadele edecek. Her biri hayallerine bir adım daha yaklaşmak için son eleme turlarında tüm yeteneklerini ortaya koyuyor. Peki, MasterChef Türkiye final tarihi ne zaman? Şampiyonluk kupasını kim kaldıracak? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF’TE FİNAL HEYECANI: Şampiyon belli oluyor! 2025 MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte?

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de ilk finalist 9 Ocak Perşembe akşamı belli olacak. İkinci finalist 10 Ocak Cuma belli olacak. Büyük final ise 11 Ocak Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek.

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MASTERCHEF’TE FİNAL HEYECANI: Şampiyon belli oluyor! 2025 MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte?

MASTERCHEF FİNAL YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Eda Çağlayan
  • Onur Üresin
  • Kerem Bilginer
  • Semihcan Temiz
MASTERCHEF’TE FİNAL HEYECANI: Şampiyon belli oluyor! 2025 MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte?

EDA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Yarışmaya İzmir'den katılan Eda Çağlayan, 26 yaşındadır ve aslen Makedon kökenlidir. Çocukluk yıllarından beri yemek yapmaya ilgi duyan Eda, daha önce dekor şefliği yapmıştır. Masterchef'e annesi ve anneannesinin önlüğüyle katılan Eda, mutfakta her detayı önemsemektedir.

MASTERCHEF’TE FİNAL HEYECANI: Şampiyon belli oluyor! 2025 MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte?

ONUR ÜRESİN KİMDİR?
Turizm Otelcilik Mezunu olan Onur Üresin, 19 yaşından bu yana İngiltere'de yaşamaktadır. 31 yaşında olan Onur Üresin, Liseler arası aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazamıştır.

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