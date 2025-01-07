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MASTERCHEF'TE FİNAL HEYECANI: Şampiyon belli oluyor! 2025 MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
10:56
MASTERCHEF'TE FİNAL HEYECANI: Şampiyon belli oluyor! 2025 MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte?
MasterChef Türkiye 2025 sezonu finali için geri sayım başladı! Aylar süren zorlu mücadelelerin ardından, izleyiciler büyük bir heyecanla bu yılın şampiyonunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, final öncesi gerilim doruğa ulaştı. Son olarak 30 Aralık'ta yayınlanan bölümle ekranlara gelen program, büyük finale doğru nefesleri kesiyor. Peki, MasterChef Türkiye'nin bu yılki şampiyonu hangi tarihte belli olacak, büyük final ne zaman?