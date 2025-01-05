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Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum günün aynı olma ihtimali..İşte milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 05.01.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
22:19
Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum günün aynı olma ihtimali..İşte milyoner sorusu
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Cuma ve Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 5 Ocak günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum günün aynı olma ihtimali, hepsininkinin farklı olması ihtimalinden daha fazladır?için araştırmalar başladı. İşte o 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabı