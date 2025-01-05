Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum günün aynı olma ihtimali..İşte milyoner sorusu

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum günün aynı olma ihtimali, hepsininkinin farklı olması ihtimalinden daha fazla fazladır?1 milyon TL'lik sorusunun yanıtı