Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
15:41
Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Mavi Boncuk filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Mavi Boncuk filminin başrollerinde Tarık Akan, Emel Sayın, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Münir Özkul gibi isimler yer alıyor. İzleyiciye ekran başında eğlenceli dakikalar yaşatacak olan komedi filmi araştırılmaya başladı. Peki, Mavi Boncuk konusu nedir? Beyaz Saray Düştü oyuncuları ve hikayesi