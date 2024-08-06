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Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:41

Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Mavi Boncuk filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Mavi Boncuk filminin başrollerinde Tarık Akan, Emel Sayın, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Münir Özkul gibi isimler yer alıyor. İzleyiciye ekran başında eğlenceli dakikalar yaşatacak olan komedi filmi araştırılmaya başladı. Peki, Mavi Boncuk konusu nedir? Beyaz Saray Düştü oyuncuları ve hikayesi

Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

MAVİ BONCUK FİLM KONUSU
6 arkadaş Baba Yaşar, Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık birlikte Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmek için giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki 'fiks' menüyü karşılayacağını inanmışlardır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz, yüksek gelen hesaba itiraz etseler de işe yaramaz ve kötü muameleye maruz kalırlar. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.

Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI
Emel Sayın (Emel Sayın)
Zeki Alasya (Şeker Kamil)
Metin Akpınar (Süleyman)
Halit Akçatepe (Mıstık)
Münir Özkul (Baba Yaşar)
Adile Naşit (Adile)
Perran Kutman (Hizmetçi)
Kemal Sunal (Kaymakam Cafer)

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Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Mavi Boncuk filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosu, konusu ve çekim yılıyla araştırılmaya devam ediyor. 1975 yapımı filmin nerede çekildiği de merak konusu oldu. İşte, Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları

Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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