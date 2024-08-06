Mavi Boncuk filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

MAVİ BONCUK FİLM KONUSU

6 arkadaş Baba Yaşar, Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık birlikte Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmek için giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki 'fiks' menüyü karşılayacağını inanmışlardır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz, yüksek gelen hesaba itiraz etseler de işe yaramaz ve kötü muameleye maruz kalırlar. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.