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Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 15:53

Mavi denizanası alarmı! İstila ettiler…

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da mavi denizanaları sahili istila etti. Sahile gittiklerinde şaşkına çeviren görüntüyle karşılaşan tatilciler, tedirgin olduklarını söyledi

DHA
Mavi denizanası alarmı! İstila ettiler…

İzmir'in Foça İlçesi'nde Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde yaz sezonu boyunca büyüklü, küçüklü denizanası yoğunluğu görüldü. Tatilcileri tedirgin eden koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu denizanaları, yaz sezonunun bitmesine rağmen kasım ayı boyunca da görülmeye devam etti.

Mavi denizanası alarmı! İstila ettiler…

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, "Denizanaları da doğanın bir parçası. Onlar da içinde bulunduğumuz dünya içerisinde var olan canlılar. Fakat bugüne kadar popülasyonda hiç görmediğimiz kadar artış görüyoruz. Özellikle Foça'da şehir merkez dediğimiz küçük deniz bölümünde balıkçı teknelerinin olduğu yerde ciddi bir popülasyon artışı görüyoruz. Her ne kadar denizanaları orada gözükse de tabii sanki Foça'daki koylarda, tatil köylerinde de varmış imajı çıkıyor.

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Mavi denizanası alarmı! İstila ettiler…

Oysa koylarda ve adalarda pek bunu görmüyoruz. Fakat ne olursa olsun, denizanalarının çok fazla olması sebebiyle iç ve dış pazardaki turist hem kendi hem çocuklarının ciltlerine dokunduğu zaman bir kaşıntı ve alerjiye neden olabileceği gerekçesiyle korku duyuyor. Bu durum maalesef iç pazar satışlarımızı düşürüyor. Bizim buradaki en büyük talebimiz bu konuyla ilgili makamların veya ilgili kişilerin bu soruna çözüm bulmaları. Bu yoğunluğun önümüzdeki sene de yaşanması fevkalade kötü sonuçlar doğurabilir. Bu aynı zamanda turizme de balta vuruyor" dedi.


Mavi denizanası alarmı! İstila ettiler…

'KAZANCIMIZI ETKİLEDİ'
Foça'da gezi tekneleri işletmeciliği yapan Murat Oğuztaş, "Ağustos ayında başlayan denizanası popülasyonun neden olduğunu bilmiyoruz ama turizm açısından izim sezon içerisindeki kazancımızı olumsuz etkiledi. Çok fazla iptaller geldi. Önümüzdeki senelerde olmamasını temenni ediyoruz. Geçen senelerde de oluyordu ama bir hafta, bilemediniz 10 gün sürüyordu. Bitiyordu, gidiyorlardı ama bu sene ağustos ayından beri hala daha devam eden bir denizanası popülasyonu var" diye konuştu.

Mavi denizanası alarmı! İstila ettiler…

'BU KADAR YOĞUN DEĞİLDİ'
Foça'da otel işletmeciliği yapan Salih Çamkıran ise "Denizanaları 10 Ağustos'ta başladı. 10 Ağustos'tan sonra bütün Foça tamamen denizanasıyla kaplandı. Denize girenlerin tümünün üzerinde benekler yapmaya başladı, yakmaya başladı. Biz de o kişilere amonyak yetiştirmek zorunda kaldık.

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