Mavi denizanası alarmı! İstila ettiler…

İzmir'in Foça İlçesi'nde Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde yaz sezonu boyunca büyüklü, küçüklü denizanası yoğunluğu görüldü. Tatilcileri tedirgin eden koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu denizanaları, yaz sezonunun bitmesine rağmen kasım ayı boyunca da görülmeye devam etti. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, 'Denizanaları da doğanın bir parçası. Onlar da içinde bulunduğumuz dünya içerisinde var olan canlılar. Fakat bugüne kadar popülasyonda hiç görmediğimiz kadar artış görüyoruz. Özellikle Foça'da şehir merkez dediğimiz küçük deniz bölümünde balıkçı teknelerinin olduğu yerde ciddi bir popülasyon artışı görüyoruz. Her ne kadar denizanaları orada gözükse de tabii sanki Foça'daki koylarda, tatil köylerinde de varmış imajı çıkıyor. Oysa koylarda ve adalarda pek bunu görmüyoruz. Fakat ne olursa olsun, denizanalarının çok fazla olması sebebiyle iç ve dış pazardaki turist hem kendi hem çocuklarının ciltlerine dokunduğu zaman bir kaşıntı ve alerjiye neden olabileceği gerekçesiyle korku duyuyor. Bu durum maalesef iç pazar satışlarımızı düşürüyor. Bizim buradaki en büyük talebimiz bu konuyla ilgili makamların veya ilgili kişilerin bu soruna çözüm bulmaları. Bu yoğunluğun önümüzdeki sene de yaşanması fevkalade kötü sonuçlar doğurabilir. Bu aynı zamanda turizme de balta vuruyor' dedi. 'KAZANCIMIZI ETKİLEDİ' 'BU KADAR YOĞUN DEĞİLDİ' Bütün herkes ekonomik olarak yaz sezonunu beklerken, denizanası popülasyonundaki artış nedeniyle birçoğu mağdur oldu. Önceki yıllarda da görülüyordu ama bu kadar yoğun değildi. Zaten bu sene deniz sıcaklığı yaklaşık 30 dereceydi. 10 Ağustos'ta başlayıp Kasım'ın 15'inde halen yüzlerce denizanasının olması çok ilginç. Normalde fazla 15 gün sürerdi. Teknelerle balık avlamaya gidenler, eli boş dönüyor' ded