Mavi denizanası alarmı! İstila ettiler…

Oysa koylarda ve adalarda pek bunu görmüyoruz. Fakat ne olursa olsun, denizanalarının çok fazla olması sebebiyle iç ve dış pazardaki turist hem kendi hem çocuklarının ciltlerine dokunduğu zaman bir kaşıntı ve alerjiye neden olabileceği gerekçesiyle korku duyuyor. Bu durum maalesef iç pazar satışlarımızı düşürüyor. Bizim buradaki en büyük talebimiz bu konuyla ilgili makamların veya ilgili kişilerin bu soruna çözüm bulmaları. Bu yoğunluğun önümüzdeki sene de yaşanması fevkalade kötü sonuçlar doğurabilir. Bu aynı zamanda turizme de balta vuruyor" dedi.





