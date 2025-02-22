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Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar
Giriş Tarihi: 22.02.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
14:28
Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar
"Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 353 isim gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde yakalanan şüphelilerin döner zincirinin isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. İşte SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyası ve dikkat çeken Bylock detayı...