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Haberler Yaşam Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar
Giriş Tarihi: 22.02.2025 14:17 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:28

Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar

"Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 353 isim gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde yakalanan şüphelilerin döner zincirinin isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. İşte SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyası ve dikkat çeken Bylock detayı...

Halit TURAN
Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdığı belirlenirken, 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında FETÖ şirketi Kaynak Holding muhasebecilerinin mali işleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı.

Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar

Örgüt bağlantısıyla şirkete giren ancak daha önceki FETÖ soruşturmasında itirafçı olduğu belirlenen Maydonoz Döner çalışanının da itirafçı olması nedeniyle şirkete ortak yapılmadan işten çıkarıldığı öğrenildi.

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Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar

FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar

MASAK ve MİT Başkanlığının da desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde yemek zinciri Maydonoz Döner'e operasyon düzenlendi. Döner zincirinin isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği, şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği ortaya çıktı.

Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar

ÖRGÜT ÜYELERİNE ORTAKLIK

Sistemi Referans Temelli Büyüme olarak adlandıran şirketin resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırdığı, şubelerin, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takiple örgütün şubelerden himmet aldığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden emanet usulü ile yapıldığı ortaya çıktı.

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