Maydonoz Döner skandalından Bylock da çıktı! SABAH ulaştı: Soruşturma dosyasında şok detaylar

MASAK ve MİT Başkanlığının da desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde yemek zinciri Maydonoz Döner'e operasyon düzenlendi. Döner zincirinin isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği, şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği ortaya çıktı.