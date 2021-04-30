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Haberler Yaşam MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, öğretmen alımı sözlü sınav ne zaman? Bakan Selçuk’tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:38

MEB 20 bin ne zaman yapılacak, ? Bakan Selçuk’tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi!

Milli Eğitim Bakanı , "20 bin öğretmen atanacak" açıklamasında bulundu. Bu açıklama ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin sorgulamalar başladı. 26 Mart tarihine kadar ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yapan adaylar mülakat sınavları için bekliyorlar. Bu kapsamda; 20 bin ne zaman yapılacak? MEB ile ? İşte öğretmen atamalarına ilişkin süreç..

Bakan Selçuk’tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi! MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, öğretmen alımı sözlü sınav ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart tarihine kadar yapıldı. Şimdi ise gözler öğretmen alımı sözlü sınav tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda; adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceği tarih de belli oldu. MEB ne zaman yapılacak, ? İşte Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama ve sürecin detayları!

Bakan Selçuk’tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi! MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, öğretmen alımı sözlü sınav ne zaman?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar ise 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

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Bakan Selçuk’tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi! MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, öğretmen alımı sözlü sınav ne zaman?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

Bakan Selçuk’tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi! MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, öğretmen alımı sözlü sınav ne zaman?

BAKAN SELÇUK: '20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK'

Canlı yayında eğitim öğretim gündemi ile ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı şunları ifade etti;

Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızla beraber olmak, elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde de hep 40 bin ve üzerinde atamalar yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi, ama her zaman bizim işimiz, koşturmacamız bunun artması ile taleplerde bulunmak, görüşmeler yapmak.

Bizim işimiz bu. Biz öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz tabii ki. Her birinin umuda, işe ihtiyacı var. 'Verin bizim öğrencilerimizi' diyorlar. Bu ne kadar güzel bir duygu ve talep. Bu konuda da bizim elimizden geleni fazlasıyla yapmamız gerekiyor ve bunun için çok uğraşıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yeni fırsatlar doğduğunda tabii ki olur, niye olmasın. Ama şu anda 20 bin ile kısıtlıyız.

Bakan Selçuk’tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi! MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, öğretmen alımı sözlü sınav ne zaman?
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