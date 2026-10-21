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Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:31

MEB (5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf) ortak yazılı sınav takvimi: MEB 1. Dönem ortak sınavları ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem birinci yazılı sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı sınav takvimini yakından takip ediyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin gireceği ortak yazılı sınavların tarihleri netleşirken 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar için ders bazlı uygulama günleri de belli oldu.

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MEB 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf ortak yazılı sınav takvimi: MEB 1. Dönem ortak sınavları ne zaman?

Yeni dönemde sınav hazırlıklarını planlamak isteyen öğrenciler için takvimdeki ayrıntılar önem taşıyor. Ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarla okullarda uygulanacak ortak sınavların tarihleri birbirinden farklılık gösterebildiğinden, öğrencilerin kendi sınıf düzeylerine ve derslerine göre açıklanan günleri kontrol etmesi gerekiyor.

MEB 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf ortak yazılı sınav takvimi: MEB 1. Dönem ortak sınavları ne zaman?

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul genelinde uygulanacak birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilecek. 5, 6 ve 7. sınıflar ile 9, 10 ve 11. sınıflarda derslere göre belirlenen sınav günleri bulunuyor.

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MEB 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf ortak yazılı sınav takvimi: MEB 1. Dönem ortak sınavları ne zaman?

5, 6 VE 7. SINIF SINAV TAKVİMİ

Ortaokul öğrencilerinin birinci dönem birinci yazılı sınavları için açıklanan tarihler şöyle:

Ders

Sınav tarihi

Fen Bilimleri

3 Kasım 2026 Salı

Matematik

5 Kasım 2026 Perşembe

Sosyal Bilgiler

6 Kasım 2026 Cuma

Türkçe

10 Kasım 2026 Salı

İngilizce (5 ve 6. sınıflar)

12 Kasım 2026 Perşembe

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13 Kasım 2026 Cuma

Önemli: 6. sınıf matematik sınavı, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı kapsamında 11 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu nedenle 6. sınıf öğrencilerinin matematik sınavı için açıklanan özel tarihi dikkate alması gerekiyor.

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MEB 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf ortak yazılı sınav takvimi: MEB 1. Dönem ortak sınavları ne zaman?

9, 10 VE 11. SINIF SINAV TAKVİMİ

Lise öğrencileri için birinci dönem birinci yazılı sınavlarının ders bazlı takvimi de açıklandı.

Ders

Sınav tarihi

Biyoloji

3 Kasım 2026 Salı

Kimya / Tarih

4 Kasım 2026 Çarşamba

Matematik

5 Kasım 2026 Perşembe

Fizik / Felsefe

6 Kasım 2026 Cuma

Coğrafya

10 Kasım 2026 Salı

Türk Dili ve Edebiyatı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11 Kasım 2026 Çarşamba

İngilizce (9 ve 10. sınıflar)

13 Kasım 2026 Cuma

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için ülke geneli ortak yazılı sınav 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak.

7 ve 11. sınıf İngilizce derslerinde Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulaması yapılmayacaktır.

MEB 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf ortak yazılı sınav takvimi: MEB 1. Dönem ortak sınavları ne zaman?

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU YAYIMLANDI

Okullarda gerçekleştirilen yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen "Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu" yayımlandı.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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