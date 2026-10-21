MEB (5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf) ortak yazılı sınav takvimi: MEB 1. Dönem ortak sınavları ne zaman?

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul genelinde uygulanacak birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilecek. 5, 6 ve 7. sınıflar ile 9, 10 ve 11. sınıflarda derslere göre belirlenen sınav günleri bulunuyor.