YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Tatil sonrası okula dönüş hazırlıklarına başlayan öğrenciler ve veliler "Pazartesi günü okullar yarım gün mü?", "15 tatil uzatıldı mı?" gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, 3 Şubat Pazartesi günü okullar hangi saatlerde olacak? İşte, detaylar…