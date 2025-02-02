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YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
21:52
YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim-öğretim takvimine göre, yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Hafta sonu tatilinin ardından okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ancak, 3 Şubat Pazartesi günü okulların yarım gün olup olmayacağı ve 15 tatilin uzatılıp uzatılmadığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki,15 tatil uzatıldı mı, bitti mi, yarın okullar açılıyor mu? 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı?