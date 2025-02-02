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Haberler Yaşam YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 21:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 21:52

YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim-öğretim takvimine göre, yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Hafta sonu tatilinin ardından okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ancak, 3 Şubat Pazartesi günü okulların yarım gün olup olmayacağı ve 15 tatilin uzatılıp uzatılmadığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki,15 tatil uzatıldı mı, bitti mi, yarın okullar açılıyor mu? 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı?

YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Tatil sonrası okula dönüş hazırlıklarına başlayan öğrenciler ve veliler "Pazartesi günü okullar yarım gün mü?", "15 tatil uzatıldı mı?" gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, 3 Şubat Pazartesi günü okullar hangi saatlerde olacak? İşte, detaylar…

YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
3 Şubat Pazartesi günü bazı okullar, eğitim toplantısı nedeniyle 3 ders olacak. Bu karar, okulların ikili ya da tekli eğitim yöntemine göre değişkenlik gösterecek

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YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

YARIN OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ? MEB açıkladı! 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı,15 tatil bitti mi?
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