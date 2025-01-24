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MEB açıkladı: Özel okullarda kıyafet kuralları değişti! Devlet okullarındaki gibi olacak!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
11:58
MEB açıkladı: Özel okullarda kıyafet kuralları değişti! Devlet okullarındaki gibi olacak!
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni mevzuat doğrultusunda, özel okullardaki öğrenci formalarının, devlet okullarındaki uygulamada olduğu gibi veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarından temin edilebileceğini duyurdu.