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Giriş Tarihi: 27.08.2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:41

MEB EBA BİLGİ GÜNCELLEME açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte güncellenecek?

MEB EBA bilgi güncelleme sayfası öğrenciler ve veliler tarafından sık sık zıyaret ediliyor. 2024-2025 eğiitm öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala EBA ekranı araştırılıyor. Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylüln Pazartesi günü başlayacak. Eğitim Bilişim Ağı öğrencilerin eğitim faaliyetlerine destek oluyor. Bu sebeple uygulamanın güncelliği gündemde. Peki EBA bilgi güncelleme ne zaman açılacak, hangi tarihte güncellenecek?

MEB EBA BİLGİ GÜNCELLEME açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte güncellenecek?

EBA güncelleme tarihleri yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanliği tarafından oluşturulanh uygulama öğrencilerin sınav ve ödevlerine destek oluyor. Peki, MEB EBA güncelleme açıldı mı?

MEB EBA BİLGİ GÜNCELLEME açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte güncellenecek?

EBA GÜNCELLEME BİLGİLERİ

EBA güncellemeleri ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. MEB Eğitim Bilişim Ağı güncelleme tarihleri belirlendikten sonra öğrencilerle paylaşılıyor. Ayrıca güncelleme işlemleri genellikle yeni dönem öncesi, ara tatil gibi dönemlerde ve önemli sistem değişikliklerinde gerçekleştiriliyor.

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MEB EBA BİLGİ GÜNCELLEME açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte güncellenecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek

MEB EBA BİLGİ GÜNCELLEME açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte güncellenecek?

2024-2025 MEB TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

MEB EBA BİLGİ GÜNCELLEME açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte güncellenecek?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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