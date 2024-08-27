MEB EBA BİLGİ GÜNCELLEME açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte güncellenecek?

EBA güncelleme tarihleri yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanliği tarafından oluşturulanh uygulama öğrencilerin sınav ve ödevlerine destek oluyor. Peki, MEB EBA güncelleme açıldı mı?