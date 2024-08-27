Giriş Tarihi: 27.08.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
19:41
MEB EBA BİLGİ GÜNCELLEME açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte güncellenecek?
MEB EBA bilgi güncelleme sayfası öğrenciler ve veliler tarafından sık sık zıyaret ediliyor. 2024-2025 eğiitm öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala EBA ekranı araştırılıyor. Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylüln Pazartesi günü başlayacak. Eğitim Bilişim Ağı öğrencilerin eğitim faaliyetlerine destek oluyor. Bu sebeple uygulamanın güncelliği gündemde. Peki EBA bilgi güncelleme ne zaman açılacak, hangi tarihte güncellenecek?