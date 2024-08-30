MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2024-2025 EBA güncellemesi hangi tarihte?

EBA GÜNCELLEME DETAYLARI

EBA güncellemeleri ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. MEB Eğitim Bilişim Ağı güncelleme tarihleri belirlendikten sonra öğrencilerle paylaşılıyor. Ayrıca güncelleme işlemleri genellikle yeni dönem öncesi, ara tatil gibi dönemlerde ve önemli sistem değişikliklerinde gerçekleştiriliyor.