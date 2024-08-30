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Giriş Tarihi: 30.08.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 16:36

MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2024-2025 EBA güncellemesi hangi tarihte?

Öğrencilerin okul derslerinde büyük kaynak olan MEB EBA bilgi güncelleme ekranı araştırılmaya başladı. 2025-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerin kullanımına sunulan eğitim bilişim ağı ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Okullarda yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor. Eğitim faaliyetlerini söz konusu platform üzerinden takip etmek isteyenler uygulamanın güncellenmesini bekliyor. Peki EBA bilgi güncelleme ne zaman açılacak, hangi tarihte güncellenecek?

MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2024-2025 EBA güncellemesi hangi tarihte?

EBA bilgi güncelleme ekranı gündemde. Tüm öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabildiği platform için güncelleme tarihleri sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan uygulama öğrenciler için birincil kaynaklardan bir tanesi. Peki, MEB EBA güncellendi mi?

MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2024-2025 EBA güncellemesi hangi tarihte?

EBA GÜNCELLEME DETAYLARI

EBA güncellemeleri ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. MEB Eğitim Bilişim Ağı güncelleme tarihleri belirlendikten sonra öğrencilerle paylaşılıyor. Ayrıca güncelleme işlemleri genellikle yeni dönem öncesi, ara tatil gibi dönemlerde ve önemli sistem değişikliklerinde gerçekleştiriliyor.

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MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2024-2025 EBA güncellemesi hangi tarihte?

MEB EBA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2024-2025 EBA güncellemesi hangi tarihte?

2024-2025 MEB TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2024-2025 EBA güncellemesi hangi tarihte?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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