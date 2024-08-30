Giriş Tarihi: 30.08.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
16:36
MEB EBA bilgi güncelleme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2024-2025 EBA güncellemesi hangi tarihte?
Öğrencilerin okul derslerinde büyük kaynak olan MEB EBA bilgi güncelleme ekranı araştırılmaya başladı. 2025-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerin kullanımına sunulan eğitim bilişim ağı ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Okullarda yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor. Eğitim faaliyetlerini söz konusu platform üzerinden takip etmek isteyenler uygulamanın güncellenmesini bekliyor. Peki EBA bilgi güncelleme ne zaman açılacak, hangi tarihte güncellenecek?