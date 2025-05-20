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MEB İOKBS SONUÇ TARİHİ 📌 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
16:53
MEB İOKBS SONUÇ TARİHİ 📌 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar düzeyinde gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için sonuç tarihi belli oldu. Adayların heyecanla beklediği değerlendirme süreci sona eriyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...