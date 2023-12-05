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MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 15:40
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
15:40
MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?
Öğrencilerin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınavlar ne zaman yapılacak, soru dağılımı nasıl olacak sorularına yanıt geldi.Ortak sınav takvimi araştırılıyordu. Bakanlık tarafından bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavların tarihleri, soru sayısı ve konu dağılım tabloları yayımlandı. MEB ortak sınavlar ne zaman, soru dağılımı nasıl? 2023 birinci dönem ikinci ortak sınavları detayları.