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Haberler Yaşam MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 15:40

MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?

Öğrencilerin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınavlar ne zaman yapılacak, soru dağılımı nasıl olacak sorularına yanıt geldi.Ortak sınav takvimi araştırılıyordu. Bakanlık tarafından bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavların tarihleri, soru sayısı ve konu dağılım tabloları yayımlandı. MEB ortak sınavlar ne zaman, soru dağılımı nasıl? 2023 birinci dönem ikinci ortak sınavları detayları.

MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında ortak sınavlar ne zaman sorusuna yanıt verirken aynı zamanda da konu ve soru dağılım tablolarını ilan etti.

MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada, sınav tarihlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

6.sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9.sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınava girecek.

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MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?

Bakanlığın yeni açıklamasında ortak sınavların ne zaman yapılacağına ve soru dağılım tablolarına yer verildi. Buna göre 6.sınıfların soru sayısı 16, 9.sınıfların soru sayısı 20'den oluşacak.

6. sınıf Türkçe dersi (Anka Kuşu Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız

MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?

ORTAK SINAV NASIL YAPILACAK?

Ortak sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak okullar teslim edilecek. Sınavlar okullarda öğretmenlerin gözetiminde yapılacak. Sınav evrakları il ölçme değerlendirme merkezlerinde değerlendirilecek.

MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?

ORTAK SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavlaru yapılacak. İl ve ilçe mazeret sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

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