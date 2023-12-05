MEB ortak sınav konularını AÇIKLADI! 2023-2024 Ortak sınavlar ne zaman, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl?

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada, sınav tarihlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

6.sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9.sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınava girecek.