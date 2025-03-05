MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DİL SINAVLARI 2 AŞAMADAN OLUŞACAK

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir: yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma). Yazılı sınavlar, okuma ve yazma becerilerini değerlendirirken, uygulamalı sınavlar ise dinleme ve konuşma yeteneklerini ölçecektir. Dinleme ve konuşma sınavları, ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilir. Konuşma sınavları, belirli bir tarih aralığına bağlı kalmaksızın, sınav dönemi boyunca esnek bir şekilde düzenlenecektir.