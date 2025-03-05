Haberler
Yaşam
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
09:04
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavlar, bu yıl da geniş kapsamıyla devam ediyor. Bu eğitim yılında ilk ortak sınav, ekim ayında gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl 6. ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, yaklaşan sınav tarihlerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, MEB 2. dönem 1. ortak sınavları ne zaman?