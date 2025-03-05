Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 09:04

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavlar, bu yıl da geniş kapsamıyla devam ediyor. Bu eğitim yılında ilk ortak sınav, ekim ayında gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl 6. ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, yaklaşan sınav tarihlerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, MEB 2. dönem 1. ortak sınavları ne zaman?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB, 2024-2025 eğitim yılında ortak sınavların kapsamını genişletti. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda başlatılan açık uçlu sorulu sınavlar, bu yıl 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak. Toplamda 12 ortak yazılı sınav yapılacak ve sonuçlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği yazılım aracılığıyla 4 bin öğretmen tarafından dijital olarak değerlendirilecek. Şubat ayıyla birlikte 2. dönem 1. yazılı sınavlarının tarihleri de merak konusu oldu. Peki, ortak sınavlar ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 yılı takvimine göre 2. dönem 1. ortak sınavları Mart ayının sonunda başlayacak. İşte; ortak sınav tarihleri:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BU SENE KADEME SAYISI GENİŞLETİLDİ!

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve Matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu sene 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

6, 7, 8, 9, 10 SINIF ORTAK SINAV TAKVİMİ
Bakanlık tarafından yayınlanan takvime göre bu sene belirlenen kademeler ve dersler şu şekilde;

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: 2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DİL SINAVLARI 2 AŞAMADAN OLUŞACAK

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir: yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma). Yazılı sınavlar, okuma ve yazma becerilerini değerlendirirken, uygulamalı sınavlar ise dinleme ve konuşma yeteneklerini ölçecektir. Dinleme ve konuşma sınavları, ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilir. Konuşma sınavları, belirli bir tarih aralığına bağlı kalmaksızın, sınav dönemi boyunca esnek bir şekilde düzenlenecektir.