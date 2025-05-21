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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
11:57
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem ortak sınav takvimini paylaştı. Yaz tatiline kısa bir süre kala dönemin son sınavlarına hazırlanan öğrenciler iyi notlarla dönemi sonlandırmak istiyor. Geçtiğimiz yıla göre branşları ve sınıf kademeleri artırılan sınavlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimi ve detaylar