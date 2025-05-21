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Haberler Yaşam MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:57

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem ortak sınav takvimini paylaştı. Yaz tatiline kısa bir süre kala dönemin son sınavlarına hazırlanan öğrenciler iyi notlarla dönemi sonlandırmak istiyor. Geçtiğimiz yıla göre branşları ve sınıf kademeleri artırılan sınavlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2. dönem ikinci ortak sınavlar ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimi ve detaylar

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde tüm okullarda gerçekleştirilecek olan ortak sınavların tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl yalnızca 6. ve 9. Sınıflarda uygulanan sınalar bu yıl birçok farklı sınıf düzeyinde uygulanacak. Peki, 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB ortak sınav takvimi...

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?

MEB 2.DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları için konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.
Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.
Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?

MEB ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2.dönem 2. sınava ilişkin olarak ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun sınavdan önceki haftalarda erişime açılması bekleniyor.

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?