MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025: Takvim belli oldu! 2. dönem ikinci ortak yazılıları ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde tüm okullarda gerçekleştirilecek olan ortak sınavların tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl yalnızca 6. ve 9. Sınıflarda uygulanan sınalar bu yıl birçok farklı sınıf düzeyinde uygulanacak. Peki, 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? MEB ortak sınav takvimi...