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MEB ortak sınav takvimi açıklandı! 2026-2027 MEB 1. dönem 2. ortak sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.11.2026 23:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 00:26
MEB ortak sınav takvimi açıklandı! 2026-2027 MEB 1. dönem 2. ortak sınavları ne zaman?
Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği yazılı sınav takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı için açıkladığı ülke geneli ortak yazılı sınav takviminde, birinci dönemin ikinci ortak sınavlarının yapılacağı tarihler de belli oldu.