Öğrenciler ve veliler, sınavların hangi gün yapılacağını ve hangi sınıfların ortak sınava gireceğini araştırıyor. MEB'in takvimine göre birinci dönemin ikinci ülke geneli ortak yazılıları ocak ayında gerçekleştirilecek. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri ve uygulanacağı sınıflar...