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Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:24

MEB paylaştı: Okullara 9 gün ara verilecek! 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Uyum haftası ardından tüm kademelerde okullar 9 Eylül Pazartesi günü başladı. 81 ilde MEB takvimi ve programı kapsamında ilk ders zili çalarken öğrenciler ara tatil tarihleri ve yarıyıl tarihi için şimdiden planlarını çıkarıyor. Öte yandan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde farklı uygulamalara gidilecek. Yeni müfredatı da barındıran Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar başta olmak üzere tüm sınıflarda yavaş yavaş uygulamaya konulacak. Bu noktada paylaşılan Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre o tarihlerde eğitime 9 gün ara verilecek!

MEB paylaştı: Okullara 9 gün ara verilecek! 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Kasım ve Nisan aylarında iki kez ara tatil veren öğrenciler için o tarihler belli oldu. İlk ara tatil ne zaman sorusu yanıtlandı. MEB 2024-2025 Eğitim Takvimi ile tatil tarihlerinin yanı sıra resmi tatil dönemleri de takip ediliyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler şimdiden tarihleri işaretledi. İşte, o günler...

MEB paylaştı: Okullara 9 gün ara verilecek! 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI!

2 Eylül itibarıyla başlayan uyum haftası ardından 9 Eylül Pazartesi günü tüm kademelerde okullar başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılını açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl yeni modeli de uygulamaya başlıyor.

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MEB paylaştı: Okullara 9 gün ara verilecek! 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

YENİ MÜFREDAT UYGULANIYOR!

1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlayacak yeni müfredat daha önce yayımlanarak vatandaşların görüş ve önerilerine sunulmuştu. Onaylanan yeni sistem uygulanmaya başlıyor.

MEB paylaştı: Okullara 9 gün ara verilecek! 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Yeni müfredatı da barındıran Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; öğretim programlarının temel yaklaşımı, öğrenci profili, Erdem- Değer-Eylem Çerçevesi, beceriler çerçevesi bileşenlerinden oluşan bütüncül bir model olarak dikkat çekiyor.

MEB paylaştı: Okullara 9 gün ara verilecek! 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

"Köklerden Geleceğe" sloganıyla tanıtılan yeni modelindeki temel noktalar Bakan Tekin'in ifadesiyle şöyle:

Dedik ki, dünyanın her tarafında, her ülke evrensel göstergeleri ve evrensel verileri alarak kendi sosyal, toplumsal, siyasal yapısını göz önünde bulundurarak kendine özgü bir model üretiyor. Biz dünyadaki genel ortak uygulamaları aldık. Üstüne kendi referans değerlerimizi koyduk ve bize özgü bir model ürettik.

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