Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
09:24
MEB paylaştı: Okullara 9 gün ara verilecek! 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
Uyum haftası ardından tüm kademelerde okullar 9 Eylül Pazartesi günü başladı. 81 ilde MEB takvimi ve programı kapsamında ilk ders zili çalarken öğrenciler ara tatil tarihleri ve yarıyıl tarihi için şimdiden planlarını çıkarıyor. Öte yandan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde farklı uygulamalara gidilecek. Yeni müfredatı da barındıran Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar başta olmak üzere tüm sınıflarda yavaş yavaş uygulamaya konulacak. Bu noktada paylaşılan Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre o tarihlerde eğitime 9 gün ara verilecek!