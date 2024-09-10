MEB paylaştı: Okullara 9 gün ara verilecek! 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Kasım ve Nisan aylarında iki kez ara tatil veren öğrenciler için o tarihler belli oldu. İlk ara tatil ne zaman sorusu yanıtlandı. MEB 2024-2025 Eğitim Takvimi ile tatil tarihlerinin yanı sıra resmi tatil dönemleri de takip ediliyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler şimdiden tarihleri işaretledi. İşte, o günler...