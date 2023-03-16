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Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 11:04

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI 2023: MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

MEB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika personel alımı açıklaması geldi. Bakan Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Alım yapılacak bölümler de belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bu noktada MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son dakika MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI 2023: MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi. İstihdam edilecek personellerin öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirileceği kaydedildi. Yapılan açıklamada alım yapılacak branşlar ve kontenjanları bilgisine de yer verildi. Peki, Peki MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2023 MEB 5 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI 2023: MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

SON DAKİKA: MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

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MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI 2023: MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere

250 büro personeli,

4 avukat;

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI 2023: MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere

4 bin büro personeli,

100 mühendis,

125 diyetisyen,

500 hemşire,

21 avukat

olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI 2023: MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşulları önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

SON DAKİKA