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Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 11:04

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI 2023: MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

MEB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika personel alımı açıklaması geldi. Bakan Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Alım yapılacak bölümler de belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bu noktada MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son dakika MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...