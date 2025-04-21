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Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:39

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI | 15 bin öğretmen alımı başladı mı, nereden başvuru yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurularını başlattı. Adaylar, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvurularını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. En fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve din kültürü alanlarına ayrılırken, başvuru yapacak adayların 2024 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. Peki, öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır, başvuru ekranı nerede? İşte, detaylar...

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI | 15 bin öğretmen alımı başladı mı, nereden başvuru yapılır?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci başlıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre başvurular 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde KPSS puanı esas alınırken, sözlü sınava katılacak adaylar 7 Mayıs'ta ilan edilecek. Branş dağılımında en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine verildi. Peki, öğretmen atamaları için başvuru şartları neler ve başvuru işlemleri nasıl yapılır?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI | 15 bin öğretmen alımı başladı mı, nereden başvuru yapılır?

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ

Bakanlıkça yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI | 15 bin öğretmen alımı başladı mı, nereden başvuru yapılır?

2025 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

15 BİN ÖĞRETMEN KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI | 15 bin öğretmen alımı başladı mı, nereden başvuru yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

  • Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
  • Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır.
  • Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
  • Başvurulara ilişkin kayıtların takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00'ya kadar tamamlanması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI | 15 bin öğretmen alımı başladı mı, nereden başvuru yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2025 Nisan sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda yer alan şartlar şöyle;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),