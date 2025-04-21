MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI | 15 bin öğretmen alımı başladı mı, nereden başvuru yapılır?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci başlıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre başvurular 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde KPSS puanı esas alınırken, sözlü sınava katılacak adaylar 7 Mayıs'ta ilan edilecek. Branş dağılımında en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine verildi. Peki, öğretmen atamaları için başvuru şartları neler ve başvuru işlemleri nasıl yapılır?