2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

2025 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ara tatil tarihlerini açıkladı. Ara tatil, aynı zamanda sınavlar ve dersler arasında öğrencilerin psikolojik olarak rahatlamalarına da yardımcı oluyor. Peki, 2025 Nisan ara tatili ne zaman olacak? MEB'in belirlediği takvime göre, 2. ara tatilin başlangıç tarihi ve tatil süresi ne kadar olacak? İşte, MEB tarafından yapılan açıklamalara dayanarak, tatilin tarihleri ve detayları...