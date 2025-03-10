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Haberler Yaşam 2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 06:02

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı eğitim takvimini açıkladı ve öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu takvime göre önemli tarihler hakkında bilgi sahibi olmaya başladı. Özellikle, 2. ara tatilin ne zaman olacağı merak ediliyordu. MEB tarafından belirlenen takvime göre, öğrencilerin dinlenmesi ve yeni döneme hazırlıklı girmesi için bu ara tatil oldukça önemli. Peki, 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? Nisan ayında hangi tarihlerde ara tatil yapılacak?

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

2025 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ara tatil tarihlerini açıkladı. Ara tatil, aynı zamanda sınavlar ve dersler arasında öğrencilerin psikolojik olarak rahatlamalarına da yardımcı oluyor. Peki, 2025 Nisan ara tatili ne zaman olacak? MEB'in belirlediği takvime göre, 2. ara tatilin başlangıç tarihi ve tatil süresi ne kadar olacak? İşte, MEB tarafından yapılan açıklamalara dayanarak, tatilin tarihleri ve detayları...

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

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2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 1 Nisan 2025 Salı günü bitecek.

Buna göre; Ramazan Bayramı ile Nisan ara tatili günleri denk gelecek.

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

20 Ocak 2025 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?