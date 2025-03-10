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2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
06:02
2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı eğitim takvimini açıkladı ve öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu takvime göre önemli tarihler hakkında bilgi sahibi olmaya başladı. Özellikle, 2. ara tatilin ne zaman olacağı merak ediliyordu. MEB tarafından belirlenen takvime göre, öğrencilerin dinlenmesi ve yeni döneme hazırlıklı girmesi için bu ara tatil oldukça önemli. Peki, 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? Nisan ayında hangi tarihlerde ara tatil yapılacak?