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MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
08:58
MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi duyurdu. Özellikle Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte, okulların tatil tarihine yönelik bazı iddialar gündeme geldi. Basında "Yaz tatili erkene çekiliyor" ve "MEB hazırlıklara başladı" şeklinde çıkan haberler, öğrenci ve velilerde merak uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından Bakanlıktan resmi bir açıklama geldi. Bakanlık, yaz tatilinin öne çekilip çekilmeyeceği konusunda net bir bilgi verdi ve takvimi kamuoyu ile paylaştı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?