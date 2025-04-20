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Haberler Yaşam MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 08:58

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi duyurdu. Özellikle Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte, okulların tatil tarihine yönelik bazı iddialar gündeme geldi. Basında "Yaz tatili erkene çekiliyor" ve "MEB hazırlıklara başladı" şeklinde çıkan haberler, öğrenci ve velilerde merak uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından Bakanlıktan resmi bir açıklama geldi. Bakanlık, yaz tatilinin öne çekilip çekilmeyeceği konusunda net bir bilgi verdi ve takvimi kamuoyu ile paylaştı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

Yaz tatiline az bir süre kala, okulların kapanış tarihi hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak konusu oldu. Karne heyecanı yaklaşırken, tatil planları da yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı resmi takvim doğrultusunda, okulların ne zaman kapanacağı netlik kazandı. İşte, 2024-2025 meb tatil takvimi ile okulların kapanacağı tarih haberin devamında...

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamış olup, ikinci dönemin sona ermesiyle birlikte 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler için yaz tatili bu tarihten itibaren başlayacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan "Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatili öne çekilecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Takvimde belirtilen tarihler geçerliliğini koruyor.

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MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KISALTILACAK MI?

Son günlerde gündeme gelen yaz tatilinin kısaltılacağına dair iddialar, yetkililer tarafından yalanlandı. Mevcut takvime göre, okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek. Yaklaşık 3 ay süren yaz tatilinde herhangi bir kısalma planı bulunmuyor. Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Bu tarihe kadar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin tadını çıkarabilecek.

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

KURBAN BAYRAMI'NDA OKULLAR KAPALI OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Dört gün sürecek bayram, resmi tatil kapsamına girdiği için bu tarihlerde okullar ve üniversiteler eğitim öğretime ara verecek. Bayramdan önceki gün, yani 5 Haziran Perşembe arefe günü olarak geçiyor ve okullar o gün yarım gün açık olacak. Bayramın hemen ardından öğrenciler 10 Haziran Salı günü derslerine kaldıkları yerden devam edecekler.

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Öğrencilerin resmi tatil kapsamında 3 günlük de tatili bulunuyor. 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ın hafta içine denk gelmesi dolayısıyla öğrenciler, böylece 3 günlük ekstra tatil de yapmış olacak.