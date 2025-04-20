MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

Yaz tatiline az bir süre kala, okulların kapanış tarihi hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak konusu oldu. Karne heyecanı yaklaşırken, tatil planları da yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı resmi takvim doğrultusunda, okulların ne zaman kapanacağı netlik kazandı. İşte, 2024-2025 meb tatil takvimi ile okulların kapanacağı tarih haberin devamında...