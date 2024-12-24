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Haberler Yaşam MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:40

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait takvimi yayımlayarak sömestr (yarıyıl) tatilinin tarihlerini açıkladı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli, 15 tatilin ne zaman başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. Peki, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı için sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri ne zaman olacak? Tatil kaç gün sürecek?

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

Sömestr tatili için heyecanlı geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait takvimi yayımlayarak tatil tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki milyonlarca öğrenci, 15 tatilin ne zaman başlayıp biteceğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı sömestr tatili ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek ve toplamda kaç gün sürecek? İşte, ayrıntılar..

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

SÖMESTR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı programına göre1. dönem eğitim faaliyetleri 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Okulların kapanmasının ardından, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

YARIYIL TATİLİ TOPLAMDA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yarıyıl tatili toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenci ve öğretmenler 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecekler.

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı faaliyetleri 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

2025 YILI DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER VE TATİL TARİHLERİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu gün resmi tatil olarak sayılmakta.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Bu bayramlarda da öğrenciler okulda olacağı için tatil süresi iş günlerine denk geliyor.

Yarıyıl tatili (15 tatil): 20 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025

2. dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025

Ramazan Bayramı Tatili: 29 Mart - 1 Nisan 2025

Kurban Bayramı Tatili: 5 Haziran - 9 Haziran 2025

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