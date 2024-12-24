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MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:40
MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait takvimi yayımlayarak sömestr (yarıyıl) tatilinin tarihlerini açıkladı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli, 15 tatilin ne zaman başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. Peki, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı için sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri ne zaman olacak? Tatil kaç gün sürecek?