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Haberler Yaşam MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:36

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait takvimi yayımlayarak, öğrencilerin merakla beklediği sömestr (yarıyıl) tatilinin tarihlerini açıkladı. Yeni yılın ilk günlerinde, milyonlarca öğrenci ve veli, tatilin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı sömestr tatili hangi tarihler arasında olacak, tatil kaç gün sürecek?

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

Sömestr tatilinin yaklaşmasıyla birlikte heyecan giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlayarak tatil tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, 15 tatil için geri sayımı başlattı. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için MEB'in belirlediği yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ve sona erecek? İşte, ayrıntılar...

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem eğitim faaliyetleri17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Okulların kapanmasının ardından, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

YARIYIL TATİLİ TOPLAMDA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yarıyıl tatili toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim-öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

MEB TAKVİMİ 2025

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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