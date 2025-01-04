MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

Sömestr tatilinin yaklaşmasıyla birlikte heyecan giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlayarak tatil tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, 15 tatil için geri sayımı başlattı. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için MEB'in belirlediği yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ve sona erecek? İşte, ayrıntılar...