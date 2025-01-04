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MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
14:36
MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025 Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait takvimi yayımlayarak, öğrencilerin merakla beklediği sömestr (yarıyıl) tatilinin tarihlerini açıkladı. Yeni yılın ilk günlerinde, milyonlarca öğrenci ve veli, tatilin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı sömestr tatili hangi tarihler arasında olacak, tatil kaç gün sürecek?