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MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr (yarıyıl) tatili hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
11:12
MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr (yarıyıl) tatili hangi tarihte başlayacak?
2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona yaklaşırken, milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. Dersler ve sınavların yoğun temposundan sonra dinlenmek isteyen öğrenciler, sömestr tatilinin başlangıç tarihini arama motorlarında mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024- 2025 eğitim öğretim yılı takvimi i ile okullarda 1. dönemin ne zaman sona ereceği ve 15 tatilin hangi tarihlerde yapılacağı netleşti. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?