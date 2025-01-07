MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr (yarıyıl) tatili hangi tarihte başlayacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermek üzere. Milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatilinin başlamasına sayılı günler kaldığı için heyecanla bekliyor. 2024-2025 takvimine göre, okullarda 1. dönem 2025 yılının Ocak ayında tamamlanacak ve ardından sömestr tatili (15 tatil) başlayacak. Peki, okullar ne zaman tatil oalcak ve sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...