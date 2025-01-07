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Haberler Yaşam MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr (yarıyıl) tatili hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:12

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr (yarıyıl) tatili hangi tarihte başlayacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona yaklaşırken, milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. Dersler ve sınavların yoğun temposundan sonra dinlenmek isteyen öğrenciler, sömestr tatilinin başlangıç tarihini arama motorlarında mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024- 2025 eğitim öğretim yılı takvimi i ile okullarda 1. dönemin ne zaman sona ereceği ve 15 tatilin hangi tarihlerde yapılacağı netleşti. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr yarıyıl tatili hangi tarihte başlayacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermek üzere. Milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatilinin başlamasına sayılı günler kaldığı için heyecanla bekliyor. 2024-2025 takvimine göre, okullarda 1. dönem 2025 yılının Ocak ayında tamamlanacak ve ardından sömestr tatili (15 tatil) başlayacak. Peki, okullar ne zaman tatil oalcak ve sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr yarıyıl tatili hangi tarihte başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

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MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr yarıyıl tatili hangi tarihte başlayacak?

YARIYIL TATİLİ TOPLAMDA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yarıyıl tatili toplamda iki hafta sürecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders ziliyle eğitim-öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr yarıyıl tatili hangi tarihte başlayacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

MEB TATİL TAKVİMİ: 2024-2025: Okullar ne zaman tatil olacak, sömestr yarıyıl tatili hangi tarihte başlayacak?

MEB TAKVİMİ 2025

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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