MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

2025 Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu resmî olarak yayımlandı. Bu kılavuz, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve belirli imam hatip liselerine öğrenci alımında uygulanacak usul ve esasları kapsıyor. Yetenek sınavlarıyla yalnızca güzel sanatlar ve spor liselerine değil, aynı zamanda mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ile spor alanlarında özel programlar yürüten imam hatip liselerine de öğrenci kabul edilecek. Peki, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...