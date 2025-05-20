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MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
15:29
MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alacak eğitim kurumlarına ilişkin başvuru takvimi ve detayları içeren kılavuzu yayımladı. Bu kılavuzla birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile belirli Anadolu imam hatip liselerine yapılacak başvuruların tarihleri ve sürece dair ayrıntılar belli oldu. Peki, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?