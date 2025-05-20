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Haberler Yaşam MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:29

MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alacak eğitim kurumlarına ilişkin başvuru takvimi ve detayları içeren kılavuzu yayımladı. Bu kılavuzla birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile belirli Anadolu imam hatip liselerine yapılacak başvuruların tarihleri ve sürece dair ayrıntılar belli oldu. Peki, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

2025 Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu resmî olarak yayımlandı. Bu kılavuz, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve belirli imam hatip liselerine öğrenci alımında uygulanacak usul ve esasları kapsıyor. Yetenek sınavlarıyla yalnızca güzel sanatlar ve spor liselerine değil, aynı zamanda mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ile spor alanlarında özel programlar yürüten imam hatip liselerine de öğrenci kabul edilecek. Peki, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

2025 MEB YETENEK SINAVI KILAVUZU YAYINLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), güzel sanatlar ve spor liseleriyle musiki, hafızlık, geleneksel-çağdaş görsel sanatlar ve spor programı veya projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı.

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MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

YETENEK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 10-23 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınavla ilgili süreç e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

SINAVLAR HANGİ TARİHTE DÜZENLENECEK?
Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri 26 Haziran'da ilan edilecek, sınavların yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi ise 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB YETENEK SINAVI 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular başladı mı, ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

SONUÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz'da ilan edilirken, asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.