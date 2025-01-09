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MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:32
MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde "gelişim raporu" uygulamasına geçiyor. Okulların ara tatiline kısa bir süre kaldı ve öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alarak 15 tatil için okullardan ayrılacak. Ancak yıllarca alışık oldukları 1. ve 2. dönem karneleri artık yerini gelişim raporuna bırakacak. Bu uygulama bu yıl ilk kez 1. sınıf öğrencileri için geçerli olacak.