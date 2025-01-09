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Haberler Yaşam MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:32

MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde "gelişim raporu" uygulamasına geçiyor. Okulların ara tatiline kısa bir süre kaldı ve öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alarak 15 tatil için okullardan ayrılacak. Ancak yıllarca alışık oldukları 1. ve 2. dönem karneleri artık yerini gelişim raporuna bırakacak. Bu uygulama bu yıl ilk kez 1. sınıf öğrencileri için geçerli olacak.

MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!

Okulların ara tatili yaklaşıyor. Öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alarak 15 tatil için okullarından ayrılacak. Ancak, 1. ve 2. Dönem olarak yıllarca karne alan milyonlarca öğrenci için eğitimde önemli bir değişiklik yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı artık karne yerine gelişim raporu verileceğini açıkladı. Uygulamanın başlangıç tarihi de belli oldu. Gelişim raporu ilk kez 1. sınıf öğrencileri için hazırlanacak.

MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında ilkokul öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeren 'gelişim raporu' uygulamasına geçiyor.

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MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!

BİRİNCİ SINIFLAR KARNE ALMAYACAK!

İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik bu yenilik, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde uygulamaya konulacak. Gelişim raporlarına veliler, "e-Okul" sistemi üzerinden de erişebilecek.

MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!

İLK RAPORLAR YARIYIL TATİLİNDE VERİLECEK
İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.
Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak.

MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!

GELİŞİM RAPORU NEDİR?

Yeni düzenlemeyle, geleneksel karne uygulaması yerini öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak ele alan "gelişim raporlarına" bırakıyor.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları, onların öğrenme süreçlerindeki kazanımlarını ve sosyal-duygusal becerilerini de içeriyor.

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