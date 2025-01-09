MEB’ten 15 tatil öncesi milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuru: İlkokulda karne dönemi bitiyor! O tarihte başlıyor!

Okulların ara tatili yaklaşıyor. Öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alarak 15 tatil için okullarından ayrılacak. Ancak, 1. ve 2. Dönem olarak yıllarca karne alan milyonlarca öğrenci için eğitimde önemli bir değişiklik yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı artık karne yerine gelişim raporu verileceğini açıkladı. Uygulamanın başlangıç tarihi de belli oldu. Gelişim raporu ilk kez 1. sınıf öğrencileri için hazırlanacak.