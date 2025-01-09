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MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…
Giriş Tarihi: 09.01.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
16:07
MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…
Okullarda birinci dönem sona eriyor! Karne töreni 17 Ocak Cuma günü yapılacak. Sömestr tatili öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini sevindirecek son dakika açıklamasında bulundu. Tatilden önceki son hafta, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini hedefleyen özel etkinliklerle renklenecek. "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler yapılacak.