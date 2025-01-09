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Haberler Yaşam MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…
Giriş Tarihi: 09.01.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:07

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

Okullarda birinci dönem sona eriyor! Karne töreni 17 Ocak Cuma günü yapılacak. Sömestr tatili öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini sevindirecek son dakika açıklamasında bulundu. Tatilden önceki son hafta, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini hedefleyen özel etkinliklerle renklenecek. "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler yapılacak.

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk karneleri 17 Ocak Cuma günü verilecek. Yoğun sınav ve ders temposunun ardından tatile girecek öğrenciler için 15 tatil öncesi sevindirici açıklama MEB'ten geldi. 13-16 Ocak'ta "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" düzenlenecek.

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

OKULLAR, YARIYIL TATİLİNE "ŞENLİK HAFTASI"YLA GİRECEK
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin hem eğlenceli hem de sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerle öğretici zaman geçirmeleri amacıyla 13-16 Ocak tarihleri arasında "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" düzenlenecek.

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MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla geçen yıl okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" uygulaması hayata geçirilmişti.

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

Bu yılki etkinlikler akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi de bütüncül yaklaşımla odağa alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşik şekilde güncellendi. Bu kapsamda, faaliyet haftasında öğrencilere çok yönlü gelişimlerinin destekleneceği geniş bir etkinlik yelpazesi sunulacak.

MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

13-16 Ocak'ta "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında düzenlenecek etkinlikleri, öğretmenlerle öğrencilerden oluşan heyet organize edecek.

Etkinliklerin tümü, Bakanlıkça e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nde "merkezî etkinlik" olarak tanımlandı. Okullar, "Sosyal Etkinlik Girişi Ekranı/Merkezi Etkinlikler" bölümünden bu etkinlikleri seçerek etkinliği gerçekleştiren öğrenci/öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek. e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'ne yapılan veri girişleri, öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerinde de yerini alacak.

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