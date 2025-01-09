MEB’ten 15 tatil öncesi öğrencileri sevindiren açıklama! Tüm illere duyuruldu: Okullarda son 5 gün…

Bu yılki etkinlikler akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi de bütüncül yaklaşımla odağa alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşik şekilde güncellendi. Bu kapsamda, faaliyet haftasında öğrencilere çok yönlü gelişimlerinin destekleneceği geniş bir etkinlik yelpazesi sunulacak.

