Medyayı hedef gösteren Özgür Özel’e soruyoruz: İBB’yi soyanların hiç mi suçu yok?

Haliyle bu CHP'yi anlamak zor. Özel'i anlamak ise daha zor. Ortada 560 milyarlık bir yolsuzluk iddiası var. Rüşveti alan da ifşa eden de CHP'li. Konuşmasında bunlara hiç değinmiyor.

Yargıdan sonra medyayı hedef göstermesi her açıdan bir çaresizliğin ifadesi aslında. İBB binasındaki basın toplantısını adeta 'psikolojik seans'a dönüştüren Özel, hançeresini yırtarcasına travmasını şu sözlerle kustu: "Buradan söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim..."