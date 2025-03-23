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Medyayı hedef gösteren Özgür Özel’e soruyoruz: İBB’yi soyanların hiç mi suçu yok?
Giriş Tarihi: 23.03.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
07:15
Medyayı hedef gösteren Özgür Özel’e soruyoruz: İBB’yi soyanların hiç mi suçu yok?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmada ortaya çıkan detaylar CHP'nin terör ve yolsuzluk ağını gözler önüne serdi. CHP'li Özgür Özel ise 560 milyarlık bir yolsuzluğu görmezden gelerek medyayı hedef gösterdi. SABAH Gazetesi yazarı Bercan Tutar ise bugünkü yazısında, yolsuzlukla ilgili tek kelime edemeyen Özgür Özel'in kendi partisi içinden gelen ihbarlara da değinmediğini söyledi. İşte Bercan Tutar'ın bugünkü yazısı…