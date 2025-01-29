MEGAKENTTE KAR ALARMI! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: Yılın ilk kar yağışı için tarih verildi!

UZMANLAR UYARDI: O TARİHLERDE DİKKAT!

Ülkemizin batı bölgelerinde bir süredir devam eden ılıman hava koşulları, bu hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Hatta önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak, Türkiye genelinde kar yağışlarının tekrar etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul'un doğusundan başlayarak, 5 Şubat'tan itibaren soğuk hava dalgası geliyor. 7 Şubat'a kadar sürecek bu soğuk hava, 11 Şubat'a kadar ülke genelinde etkili olacak.