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MEGAKENTTE KAR ALARMI! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: Yılın ilk kar yağışı için tarih verildi!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:52
MEGAKENTTE KAR ALARMI! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: Yılın ilk kar yağışı için tarih verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık verilerle birlikte, İstanbul önümüzdeki hafta başından itibaren balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Trakya Bölgesi'nde Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu başlayacak kar yağışı İstanbul'a doğru yaklaşacak. Uzmanlar megakentte olası kar yağıışı için tarih verirken vatandaşları buzlanma ve donma gibi riskler karşısında uyardı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte, Meteorolojiden alınan son hava durumu raporu...