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Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:52

MEGAKENTTE KAR ALARMI! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: Yılın ilk kar yağışı için tarih verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık verilerle birlikte, İstanbul önümüzdeki hafta başından itibaren balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Trakya Bölgesi'nde Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu başlayacak kar yağışı İstanbul'a doğru yaklaşacak. Uzmanlar megakentte olası kar yağıışı için tarih verirken vatandaşları buzlanma ve donma gibi riskler karşısında uyardı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte, Meteorolojiden alınan son hava durumu raporu...

MEGAKENTTE KAR ALARMI! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: Yılın ilk kar yağışı için tarih verildi!

2025 yılının Ocak ayının son günleriyle birlikte İstanbul'daki milyonlarca kişi kar yağışını heyecanla bekliyor. Meteoroloji raporlarına göre, İstanbul'a karın ne zaman yağacağı merak konusu olurken, uzmanlardan peşi sıra konu ile ilgili açıklamalar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 9-13 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, yılın ilk karı için tarih verildi. İşte, son hava durumu raporu ile İstanbul'un kar haritası...

MEGAKENTTE KAR ALARMI! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: Yılın ilk kar yağışı için tarih verildi!

KAR, KIŞ İSTANBUL SINIRLARINDA!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı haftalık hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki hafta kar yağışı İstanbul'un sınırlarına doğru yaklaşmaya başlayacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Şubat ayının ilk haftası kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından, İstanbul'da da soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak.

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MEGAKENTTE KAR ALARMI! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: Yılın ilk kar yağışı için tarih verildi!

UZMANLAR UYARDI: O TARİHLERDE DİKKAT!

Ülkemizin batı bölgelerinde bir süredir devam eden ılıman hava koşulları, bu hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Hatta önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak, Türkiye genelinde kar yağışlarının tekrar etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul'un doğusundan başlayarak, 5 Şubat'tan itibaren soğuk hava dalgası geliyor. 7 Şubat'a kadar sürecek bu soğuk hava, 11 Şubat'a kadar ülke genelinde etkili olacak.

MEGAKENTTE KAR ALARMI! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: Yılın ilk kar yağışı için tarih verildi!

BUZLANMA VE DONMA TEHLİKESİNE KARŞI PEŞ PEŞE UYARI!

İstanbul ile birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu, kar yağışlarından nasibini alacak. Kar yağışlarının bazı bölgelerde yoğun olabileceği uyarısı yapılıyor. Özellikle bu tarihlerde yolculuk ve günlük faaliyetler için dikkatli olunması gerekebilir.

MEGAKENTTE KAR ALARMI! İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar açıkladı: Yılın ilk kar yağışı için tarih verildi!

MEGAKENT SOĞUK HAVANIN ETKİSİNDE

Soğuk hava, 4-5 Şubat civarında başlayarak, 10-11 Şubat'a kadar etkili olacak ve ardından yavaşça normale dönmesi bekleniyor.

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