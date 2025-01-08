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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 31. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 00:00 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 00:00

Mehmed Fetihler Sultanı 31. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisi Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı tarih konulu dizi her hafta tarihi olayları ekranlara taşıyor. Bu haftaki bölümün ardından yeni bölümde yaşananları merak edenler araştırmalarına başladı. Peki Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 31. bölümde neler yaşanacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 31. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi TRT 1 her Salı günü izleyiciyle buluşuyor. Dizi 7 Ocak Salı günü 31. bölümüyle ekrana gelen yapımın son bölümünden sonra dizinin takipçileri tarafından yeni bölüm detayları bekleniyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed Fetihler Sultanı 31. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisine ait yeni bölüm fragmanlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 31. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI 30. BÖLÜM İZLE

Dizinin 7 Ocak 2025 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed Fetihler Sultanı 31. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, bozgunun izlerini üzerinden atmaya çalışırken, Rumeli Hisarı'nda Kurtçu'nun hamlesiyle bölgeyi Pontuslulardan koruyarak salgının yayılmasını engellemiştir. Bu gelişme, Kurtçu'nun Sultan Mehmed'in affına mazhar olmasına yol açarken, Kalender ve Ali Haydar'ın planlarını bozmuştur. Bu sebeple Kalender, Ali Haydar'la birlikte Çandarlı'ya başvurur. Çandarlı, radikal bir karar alarak Kurtçu'nun yerine Kalender'in geçmesi için yeni bir plan kurar. Peki, Çandarlı bu planında başarılı olabilecek midir?

Mehmed Fetihler Sultanı 31. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Öte yandan, Ferhat Paşa, eşkıya Dugin'e Sultan'ın Edirne'den salgına karşı şifa getiren kervanını basma emri verir ve yaveri Beşir'i gönderir. Sultan Mehmed, kervanı kana bulayanların peşine Battal ve Bali Beyleri gönderir. Acaba Battal ve Bali Bey, Dugin'i yakalayabilecek ve saldırıyı durdurabilecekler midir?

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