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Mehmed Fetihler Sultanı 31. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
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TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisi Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı tarih konulu dizi her hafta tarihi olayları ekranlara taşıyor. Bu haftaki bölümün ardından yeni bölümde yaşananları merak edenler araştırmalarına başladı. Peki Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 31. bölümde neler yaşanacak?