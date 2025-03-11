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Mehmed: Fetihler Sultanı 39. Bölüm fragmanı| Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
22:34
Mehmed: Fetihler Sultanı 39. Bölüm fragmanı| Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 39. bölümüyle tarihi bir döneme daha tanıklık ettiriyor. İzleyiciler, İstanbul'un fethinin çarpıcı anlarının yanı sıra, yeni bölümde yaşanacak olayları sabırsızlıkla bekliyor. Mehmed: Fetihler Sultanı 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar…