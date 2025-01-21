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Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
20:03
Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?
Her hafta salı günü ekranlara gelen tarihi dizinin Galatasaray Dinamo Kiev maçı sonrası yayımlanması bekleniyordu. Dizi takipçileri Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. 21 Ocak TRT 1 yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki; Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?