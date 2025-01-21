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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:03

Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

Her hafta salı günü ekranlara gelen tarihi dizinin Galatasaray Dinamo Kiev maçı sonrası yayımlanması bekleniyordu. Dizi takipçileri Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. 21 Ocak TRT 1 yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki; Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, neden yok soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı tarihi yapım 32. bölümü ile bekleniyordu. Peki; TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?

Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Mehmed Fetihler Sultanı 32. bölümü bu akşam yayımlanmayacak. Dizinin resmi sosyal medya hesabından açıklama geldi:

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Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sebebiyle bu akşam dizimizin yeni bölümü yayınlanmayacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK SALI

TRT 1 Yayın Akışı
05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.35 Hayatımın Neşesi
08.20 Türk Sineması "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Masumlar Apartmanı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Ana Haber
18.30 UEFA Avrupa Ligi "Galatasaray-Dinamo Kiev"
20.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Türk Sineması "Dilsiz"
01.55 Kod Adı Kırlangıç
03.05 Masumlar Apartmanı

Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümün haftaya ekranlara gelmesi bekleniyor.

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