Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, neden yok? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, neden yok soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı tarihi yapım 32. bölümü ile bekleniyordu. Peki; TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?